普亭「情人」 亦受美國制裁

（德國之聲中文網）繼英國和歐盟之後，美國也對據稱是俄羅斯總統普亭情人的一女子實施制裁。美國財政部周二晚（8月2日）宣布，已將俄羅斯前體操運動員卡巴耶娃（ Alina Kabajewa ）列入制裁名單，凍結其入境簽證。

據傳與普亭有 "親密關系"的卡巴耶娃現年39歲，獲得過奧運藝術體操冠軍，曾是俄國家杜馬議員，並擔任忠實於克裡姆林宮的國家傳媒集團總裁。今年5月，歐盟和英國分別宣布對她實施制裁。

本次美國財政部的制裁名單中還包括其他俄羅斯名流、企業和機構。其中有化肥巨頭PhosAgro老板、億萬富翁古列夫（ Andrej Gurjew ）和他的兒子。古列夫在英國擁有美國財政部所稱的倫敦僅次於白金漢宮的第二大莊園--威坦赫斯特（ Witanhurst ）。他還是超過80米的豪華游艇 "Alfa Nero "的所有者，該游艇亦被列入黑名單。

因發動侵略烏克蘭戰爭，西方國家對俄羅斯實施嚴厲制裁，其中包括與普京關系密切的多名寡頭。今年4月，美國宣布制裁普亭的成年女兒蒂霍諾娃（ Katerina Wladimirowna Tichonowa ）和沃隆佐娃（ Maria Wladimirowna Woronzowa ）。

（法新社等）

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