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德外長再次批評中國威嚇台灣 北京籲「謹言慎行」

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）繼8月1日表示「德國不接受大國侵犯小鄰居」之後，德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）再次批評中國對台灣的威脅性姿態。她在周二（8月2日）紐約的一場演講中說：「2月24日（俄羅斯入侵烏克蘭的日期）以來的這幾個月裡，我們痛苦地了解到，咄咄逼人的言辭可能引發危險行動。」

貝爾博克還稱，中國在台灣問題上的表態值得嚴肅的質疑，並表示對中國的經濟依賴性「不可能符合我們的利益」。

中方針對「錯誤言論」提出嚴正交涉

在周一（8月1日）於紐約召開的《不擴散核武器條約》締約國第十次審議大會上，貝爾博克已經警告北京方面不要讓台海緊張局勢升級。她說：「我們不接受國際法遭破壞，也不會接受較大的國家違反國際法欺壓較小的鄰居––這也適用於中國。」

這引起中國方面不滿。中國外交部歐洲司司長王魯彤表示，已經向新上任的德國駐華大使帕特裡夏．弗洛爾（Patricia Flor，中文名「傅融」）表示抗議。王魯彤周二發推特稱，「台灣問題是中國的內部事務」，並稱中方已就「德國外長在紐約的錯誤言論提出了嚴正交涉」。

北京：德國「不要隨美起舞」

貝爾博克周二晚些時候在紐約演講中的表態，顯然會再次惹怒北京。

在8月3日中國外交部例行記者會上，發言人華春瑩再次駁斥德國外長「侵犯弱小鄰居」的說法，稱「德外長有關的說法是缺乏常識，也是不符合事實的。實際上一段時間以來，德國的一些個別的政客在涉華問題上也多次說三道四，中方也及時給予了批駁，我們明確表示反對」。

華春瑩還表示，「拿烏克蘭問題同台灣問題類比，是有意的歪曲概念、混淆視聽，這是對中國內政的嚴重的干涉，我們不會接受」，並強調一個中國原則是國際關系基本准則，也是中國同其他任何一個國家發展關系的政治基礎和根本的前提。「我們希望德方能夠客觀和准確的認識台灣問題，不要隨美起舞，要以實際行動來恪守一個中國原則的承諾，在涉台問題上謹言慎行。」

目前，台海關系因為美國眾議院議長佩洛西訪台而格外緊張。佩洛西是25年來對台灣進行訪問的美國最高級別政治人物。

「台灣是德國的價值伙伴、重要經濟伙伴」

針對外長貝爾博克周一在聯合國會議上的表態，來自德國外交部方面的消息表示，德國承認「一中」。同時，在國際法框架下，德國與台灣保持著密切聯系，特別是在商業、文化、教育、科學和研究領域。作為在人權保護上有高標准的民主體，台灣是德國的價值伙伴，同時也是德國的一個重要經濟伙伴。

在周一的講話中，貝爾博克稱，若台灣遭遇入侵，德國將提供支持。來自德國外交部方面的消息稱，目前有三位數的德國公民及其親屬登記在德國在台協會的「危機防範名單」上。和德國其他駐外機構一樣，如果發生危機，德國在台協會將采取相應的危機計劃。

（綜合報道）

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