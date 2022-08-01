新加坡衛生部長：高達10分之6的國民恐已感染新冠

新加坡衛生部長王乙康1日在議會表示，該國有10分之6的人民可能感染新冠肺炎，但強調這仍未能帶來群體免疫。

根據報導，王以康指出新加坡目前已回報大約170萬例新冠確診、相當於新加坡人口的30%，他表示「我們還通過監測來自常規綜合診所病例和其他健康志願者的血液樣本來確定先前是否有感染的跡象，從這些樣本中，我們估計大約60%的居民可能已經感染」。

但他也補充說「盡管如此，這並沒有賦予我們群體免疫，總體來說，世界各地的科學家認為群體免疫是不可能實現的，因為病毒會繼續變異、逃脫疫苗的保護然後感染」。

新加坡目前正處於具有高傳播性的Omicron變種BA.5的疫情之中，不得不依靠疫苗接種來保護民眾免受嚴重疾病的侵害。