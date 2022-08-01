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摩洛哥國王釋善意 西非衝突可緩解

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
摩洛哥國王近日演說對阿爾及利亞釋出善意，但兩國積怨已久，效果如何還有待觀察。（Photo on @M_RoyalFamily）
摩洛哥國王近日演說對阿爾及利亞釋出善意，但兩國積怨已久，效果如何還有待觀察。（Photo on @M_RoyalFamily）

摩洛哥與阿爾及利亞多年的歷史恩怨可望獲得解決？摩洛哥國王穆罕默德6世31日在繼位22周年的演說上，主動向阿爾及利亞釋出善意，希望兩國能恢復邦交。兩國去年因為西撒哈拉問題而斷交，摩洛哥認為西撒拉哈為其領土，但阿爾及利亞支持該區獨立建國。

國王主動釋出善意

根據《半島電視台》報導，穆罕默德6世在演說中提到，希望能與阿爾及利亞總統塔布納建立兄弟般的外交關係，並呼籲摩洛哥人要展現對阿爾及利亞友好的態度，阿國的安全有助摩洛哥穩定。對於摩洛哥如此善意表態，阿爾及利亞尚未有任何回應。

穆罕默德6世在之後的演說也提及改善女性權益，增加社會保護網、控制物價等政策。《法蘭西24》提到，兩國自2021年8月終止外交關係，因為躲在阿爾及利亞的西撒人陣的高級官員因確診新冠肺炎，到西班牙就醫，引發摩洛哥不滿，後來阿爾及利亞指控摩洛哥對該區人民殘忍壓迫，因此宣布斷交。

兩國領土衝突50年

兩國在摩洛哥南部的西撒哈拉地區自1970年代以來就有領土衝突，由於該地區蘊含的油氣資源，讓摩洛哥主張擁有該地主權，但阿爾及利亞則認為應該有西撒人陣組織統治這個地區，雙方過去還爆發過戰爭，後來在西班牙等國調停下才終戰，但紛爭至今仍未完全解決，西撒人陣仍躲在阿爾及利亞。

摩洛哥目前已控制西撒哈拉地區80%的領土，加上近來與以色列恢復邦交，也讓阿爾及利亞不滿，認為摩洛哥是透過以色列協助，加強對西撒哈拉地區的迫害。由於雙方積怨已久，此次表態是否能確實改善關係，並解決西撒哈拉爭議仍有待觀察。

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阿爾及利亞 穆罕默德 斷交

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