美日韓澳加五國 今起夏威夷聯合軍演2週

根據韓聯社週日（7月31日）報導，南韓軍方消息指出，美國、日本、南韓、澳大利亞和加拿大五國將於8月1日至14日在美國夏威夷附近海域實施針對朝鮮彈道導彈探測、追蹤的聯合軍事演習「太平洋龍」（Pacific Dragon）。

該演習舉行期間正值由26個國家參加的「環太平洋」軍演（RIMPAC 2022），旨在增強對朝鮮彈道導彈的靶標探測能力，共享靶標信息。報導稱，演習將以探測、追蹤、攔截靶彈的方式進行。

南韓方面將派出8艘水面艦艇、2架飛機等參演，預計會派出正參加環太軍演的「世宗大王」號宙斯盾驅逐艦參加。演習時間定於8月1至14日，將視氣象條件或環太軍演日程作出調整。

該報導指出，過往韓國海軍參加環太軍演時也曾與美日等國舉行聯合演習，只是並未對外公開。今年6月，美、日、韓3國防長會談時同意，為因應北韓頻頻發射彈道飛彈進行聯合演訓，並商定今後定期、公開舉行該演習。

美軍抵日基地

「太平洋龍」軍演進行期間，正值美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲。日本《琉球新報》週六（7月30日）報導，有9架隸屬美國國內空軍基地的KC-135空中加油機，2架艦載C-2灰狗式運輸機、1架「的黎波裡號」兩棲突擊艦艦載直升機MH-60，相繼降落在日本嘉手納基地（Kadena Air Force Base），研判可能與佩洛西計畫訪問台灣，造成美中關係緊張升高有關。

此前，美國官員向CNN透露，若美國眾議院議長佩洛西訪台，美軍將可能動用戰機、軍艦及偵察裝備。根據美國國防部最新公布的照片顯示，美軍航母雷根號已離開南海，正駛往菲律賓海，距離台海更靠近一步。

中國或有更多軍演威嚇

美日韓等五國因應朝鮮威脅展開軍演的同日，適逢中國「八一建軍節」，有分析觀察指出，中國可能因應該節日或佩洛西訪台一事，增加軍演。中國觀察學者石宇（Isaac Stone Fish）在推特發文指出，「8月1日是解放軍日，是建軍的重要週年紀念日。一些部隊調動可能很難區分是為了慶祝活動，還是台灣的緊張局勢。」

中國解放軍近期一連舉行5場演習，其中「中國軍號」在週六（7月30日）上傳標題為〈建軍95週年中國軍隊時刻準備戰鬥〉的短影音稱：「能戰方能止戰」及「中國軍隊時刻準備戰鬥」。

同日，中國中央電視台首次公開055型飛彈驅逐艦南海實戰演練畫面，另宣布在距離台灣最近點的福建平潭島海域實施實彈射擊。

中國空軍發言人申進科週日（7月31日）則公開表示，中國「空軍多型戰機繞飛祖國寶島，鎚煉提升維護國家主權和領土完整的能力」，他還說，新一代空中加油機「運油-20」已投入練兵備戰，近日並已與殲-16戰機開展海上方向空中加油訓練。

（綜合報導）

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