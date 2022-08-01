快訊

整理包／8月新制上路！育兒津貼加碼、一日遊禁推銷 9項措施一次看

「十年資深優良教師」販毒遭逮 昔勵志翻身卻走偏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄羅斯疑似竊取烏克蘭穀物 黎巴嫩檢察官扣留「贓船」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
黎巴嫩檢察官韋達特指出，在官方確定一批貨物可能是從烏克蘭「竊取」來的之後，當局扣押一艘裝載大麥和小麥粉的船。路透
黎巴嫩檢察官韋達特指出，在官方確定一批貨物可能是從烏克蘭「竊取」來的之後，當局扣押一艘裝載大麥和小麥粉的船。路透

黎巴嫩檢察官韋達特（Ghassan Oueidat）指出，在官方確定一批貨物可能是從烏克蘭「竊取」來的之後，當局扣押一艘裝載大麥和小麥粉的船。

彭博報導，根據彭博監測的船舶跟蹤數據顯示，貨船「勞狄克雅號」（Laodicea）於7月27日抵達黎巴嫩北部黎波里（Tripoli）。烏克蘭駐貝魯特大使館表示「這艘船是在俄羅斯佔領的克里米亞半島的費奧多西亞（Feodosia）裝載的，且貨物來自烏克蘭東南部的紮波羅熱（Zaporizhzhia）、尼古拉耶夫（Mykolaiv）和赫爾松（Kherson）」。

根據歐洲數據庫Equasis，該船的註冊船東是敘利亞的Mar Shipping Ltd.，目前尚未得到回應。值得注意的是在2015年，該公司和該船均因與敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）政府有關聯而受到美國製裁。大使館指責俄羅斯在佔領這3個地區期間偷竊超過50萬噸的穀物，縱使俄羅斯否認偷竊糧食，但卻也同時公開吹捧「從被佔領港口恢復糧食運輸」。

自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，克里米亞（Crimea）的穀物出貨量激增，分析人士認為這表明烏克蘭的穀物正在出口、而克里米亞的出口受到歐盟和美國的製裁。

烏克蘭 俄羅斯 克里米亞

延伸閱讀

普亭在海軍日稱美國是最大威脅

新北偷竊大盜偷70次得111萬 檢無保請回、警憂他繼續偷

CNN：俄國走私黃金抵抗制裁 蘇丹去年9成產量失蹤

拉脫維亞拒用盧布付費 遭俄國截斷天然氣

相關新聞

俄羅斯疑似竊取烏克蘭穀物 黎巴嫩檢察官扣留「贓船」

黎巴嫩檢察官韋達特（Ghassan Oueidat）指出，在官方確定一批貨物可能是從烏克蘭「竊取」來的之後，當局扣押一艘...

安倍國葬惹議 岸田聲望跌新低

日本共同社七月卅一日公布最新民調顯示，過半受訪者反對為故首相安倍晉三舉行國葬。民調也顯示，安倍國葬和自民黨國會議員可能與...

英首相之爭 前財相政策轉彎祭減稅牛肉攏絡民意

英國執政黨保守黨黨魁選舉，黨員本週可開始投票。黨員民調落後的候選人之一、前財相蘇納克今天推出減稅政策，與他原本先控制通貨...

紐西蘭總理：中國雖日益獨斷 兩國仍有共同利益

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天表示，即使「中國在追求自身利益上變得日益獨斷」，兩國仍有能夠、且應合...

【專家之眼】從拜習峰會看美中鬥而不破

美國總統拜登與中國國家主席習近平7月28日上午8:33（美東時間）舉行長達140分鐘的第三次線上峰會。儘管美國聯邦眾議院...

國際周報／波洛西訪台恐爆「第4次台海危機」？緬甸處決4民運人士讓東協炸鍋

美國總統拜登與中國國家主席習近平第五次通話於28日登場，雙方在台灣問題上依舊存在歧見。而美國眾院議長波洛西擬訪台一事，不僅讓這次對談更加棘手，也引發各界擔憂可能造成「第四次台海危機」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。