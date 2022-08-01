【專家之眼】從拜習峰會看美中鬥而不破

美國總統拜登與中國國家主席習近平7月28日上午8:33（美東時間）舉行長達140分鐘的第三次線上峰會。儘管美國聯邦眾議院議長波洛西訪台新聞的曝光，引發美中兩國緊張情勢升高，但因雙方溝通管道綿密，這次峰會不僅順利召開，而且還談到兩人下次實體峰會的事宜，此顯示，美中兩國之間的高度競爭，並未讓華府與北京放棄雙方領導人的線上溝通或面對面的見面。

的確，從這次峰會的兩個月前美中兩國高層官員，包括美中兩國防長奧斯汀與魏鳳和、參聯會主席密利與總參謀長李作成、國家安全顧問蘇利文與中共中央外事辦主任楊潔篪、財政部長葉倫與副總理劉鶴、國務卿布林肯與外交部長王毅，或實體會面，或視訊通話，都針對第三次拜習峰會交換意見。

拜習第三次峰會的最大成就至少有以下五點。首先，這次峰會至少證明美中兩國都有意針對雙方日益升高的緊張情勢進行「降溫」。因此，拜登與習近平都避免在峰會中說狠話，以免刺激對方。為了營造有利氣氛，習近平還特別在拜登染疫後致電慰問。

其次，在兩個多小時的線上峰會期間，拜登與習近平還談到未來二人面對面舉行峰會的事宜。儘管中國外交部發言人趙立堅表示，如果波洛西訪台，不無可能會影響到拜習舉行實體峰會的氛圍，但他的語氣顯然較平常溫和，顯示北京也期盼美中實體峰會。

第三，這次峰會雖然未達成任何具體協議，但是兩位領導人卻建立美中兩國元首必須經常通話或見面的共識，以免出現不必要的誤會或誤判。柯林頓自1993年1月入主白宮後，就未和中國領導人江澤民會面，以致中美兩國誤會叢生，終於爆發1996年的第三次台海危機。

第四，拜登與習近平同意美中之間設立更多「護欄」，以免雙方的高度競爭變成衝突甚至戰爭。密利日前在北京訪問時就與中國討論如何在台海、南海設立護欄與建立更多的溝通機制。

最後，在拜習第三次峰會後，布林肯主張美中兩國應建立智慧管理歧見的機制，以便在未來出現類似「新兩國論」或「波洛西訪台」等危機時聯手因應處理。無疑，此一構想可能是美中兩國元首在這次峰會所達成最重要的共識。

面對此一最新發展，我國國安高層應有必要建構滾動式的情蒐機制與研擬應處之道。