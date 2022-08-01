普亭在海軍日稱美國是最大威脅

（德國之聲中文網）俄羅斯海軍周日（7月31日）在聖彼得堡舉行了海軍日的慶祝儀式，總統普亭親自到場。他宣布，當天簽署了關於批准《俄羅斯聯邦海洋學說》和《俄羅斯海軍艦艇條令》的命令。這些文件劃定俄羅斯黑海以及北極圈裡的海上邊界，普京在閱兵式上說，"我們將堅決、盡所有可能保衛它們"。

新的俄羅斯海洋學說和艦艇條令認為，美國在世界海洋領域爭取主導地位的努力是"對俄羅斯國家安全的挑戰"。普京簽署的文件規定擴建克裡米亞半島的軍事基礎設施，以及制造多艘現代化航空母艦。在本次俄烏戰爭中，2022年4月13日，俄羅斯黑海艦隊的旗艦"莫斯科號"被烏克蘭2枚海王星反艦飛彈擊中，彈藥庫爆炸，最後導致沉船。

普亭還宣布，俄羅斯海軍艦隊不久將裝備新型的高超音速巡航導彈"鋯石導彈"。據俄羅斯方面稱，它能夠以9倍音速的速度飛行，打擊1000公裡以外的水上和地面目標。

此外，普亭感謝海軍官兵數百年以來為保衛國家做出的貢獻。講話前，普亭乘船從喀琅施塔得（Kronstadt)到聖彼得堡並檢閱了俄羅斯海軍。

黑海艦隊總部被無人機襲擊？

俄羅斯方面的消息，在海軍日當天，黑海艦隊基地總部遭到一個無人機的襲擊，5人受傷。俄羅斯黑海艦隊指揮部位於克裡米亞半島的塞瓦斯托波爾市。該市市長拉沃沙耶夫（Michail Raswoschajew）在Telegram頻道宣布了這一消息。2014年克裡米亞半島被俄羅斯非法兼並。

俄羅斯發動侵略烏克蘭戰爭以來，俄羅斯第一次發布這種類型的對俄軍的襲擊。烏克蘭方面已否認是其所為，敖德薩地區政府的一名發言人表示，俄羅斯的指控，顯而易見又是挑釁。

（德新社、法新社、路透社）

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