快訊

陳明通再發2千字聲明 余正煌律師：考慮司法訴訟

雨勢再升級！16縣市豪、大雨特報 台中南投大雷雨

歐洲熱浪加速融冰 阿爾卑斯山經典登山路線關閉

中央社／ 日內瓦30日綜合外電報導

熱浪席捲歐洲，積雪和冰川也正以驚人速度融化，一些最經典的阿爾卑斯山登山路線現在被迫暫停開放。

遊客通常會在盛夏期間湧向阿爾卑斯山，尋找最多人踏足的健行路線，朝歐洲一些最具標誌性的山峰前進。

但隨著氣溫升高，冰川融化和永凍土消融加速，這個時節通常安全的路線，現在卻面臨岩石從冰層掉落的危險。

瑞士登山嚮導協會負責人馬太（Pierre Mathey）告訴法新社：「現在已針對阿爾卑斯山約12個山峰發出警示，包括馬特洪山（Matterhorn）和布朗峰（MountBlanc）等經典山峰。」

他說，現在這種情況發生的時間比正常狀況要早得多，「通常我們會在8月看到此類關閉，但現在6月底就開始，7月繼續發生」。

平常帶領數千名徒步旅行者登上歐洲最高峰布朗峰的高山嚮導本週稍早宣布，將暫停經典攀登路線前往坐落在法國、義大利和瑞士交界處的布朗峰。

Guide Alpine Italiane在臉書（Facebook）表示，氣溫飆升造成「特別棘手的狀況」，因此有必要「延後攀登」。

登山嚮導也不再帶人攀登前往瑞士少女山（Jungfrau）的經典路線，據說這是1個世紀以來的第1次。

他們也建議不要踏上從義大利和瑞士前往馬特洪山的經典路線。

瓦萊達奧斯塔（Valle d'Aosta）嚮導協會主席馬利耶（Ezio Marlier）表示，COVID疫情造成生意清淡之後，被迫關閉遊客最喜愛的路線，不啻又是一大重創。

他強調，義大利阿爾卑斯山區僅關閉兩條路線，其他還有許多景色優美且安全的路線可供選擇；但他感嘆地說，許多人聽到喜歡的路線禁止進入就取消了旅程。

義大利 阿爾卑斯山

延伸閱讀

憂泰托姆以杜蘭特為師 波士頓媒體對交易有疑慮

NBA／禁區替補選擇喬丹非卡森斯 媒體點出金塊考量

NBA／涉KD交易流言 波士頓媒體稱布朗留隊心不變

NBA／綠衫軍虎視眈眈搶KD 權威記者曝籃網獅子大開口提案

相關新聞

總統波索納洛批投票系統 逾50萬巴西人連署護民主

巴西總統波索納洛在民調落後的情況下抨擊公共機構和投票系統，引發各界憂心他可能不會承認10月選舉的結果。對此，巴西國內掀起...

共同社民調：過半受訪者反對為故首相安倍晉三舉行國葬

日本政府22日上午在內閣會議上決定，遭槍擊身亡的前首相安倍晉三的「國葬」將於9月27日在東京北之丸公園的日本武道館舉行。...

新總理續貪汙？ 伊拉克人二度攻佔國會

新總理只會繼續貪汙，讓伊拉克民眾一周內兩次佔領國會表達不滿！伊拉克國會30日將任命前部長蘇達尼為總理，但支持最大黨「薩德爾運動」的群眾不滿此人選只是延續前總理卡迪米貪汙腐敗的象徵，因此在27日闖入國會阻止任命後，30日二度攻佔國會。伊拉克目前正陷入美伊戰爭以來最大的政治僵局。

巴西、西班牙現非洲以外首例猴痘死亡 各國搶疫苗

猴痘疫情在多國擴散，巴西和西班牙分別出現首例猴痘死亡病例，是全球首次在非洲之外的地區出現死亡病例。世界衛生組織（WHO）...

拜登硬起來點名批川普：國會暴亂讓警方陷「地獄困境」

拜登總統近來一反就任18個月不把國家困境歸罪給前總統川普的姿態，在有備而來的談話及社群媒體發文時，熱中於點名「前任那個傢...

伊拉克人3天2度占據國會 反對親伊朗政黨組政府

伊拉克政治危機不斷惡化，勢力龐大教士薩德的支持者今天闖入首都巴格達設有堅固防禦工事的綠區，並占據國會，且尚無離去的打算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。