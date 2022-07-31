新總理續貪汙？ 伊拉克人二度攻佔國會

新總理只會繼續貪汙，讓伊拉克民眾一周內兩次佔領國會表達不滿！伊拉克國會30日將任命前部長蘇達尼為總理，但支持最大黨「薩德爾運動」的群眾不滿此人選只是延續前總理卡迪米貪汙腐敗的象徵，因此在27日闖入國會阻止任命後，30日二度攻佔國會。伊拉克目前正陷入美伊戰爭以來最大的政治僵局。

二度攻佔國會

根據《半島電視台》報導，支持薩德爾運動的民眾30日闖入伊拉克國會，癱瘓國會選舉前部長蘇達尼為總理的投票流程，他們呼籲讓薩德爾運動的領袖薩德爾擔任總理，薩德爾運動雖然在上次大選中成為第一大黨，但無法獲得其他政黨支持，未能獲得任命總理的3分之2多數席次。

《德國之聲》提到，這次抗議造成至少125人受傷，薩德爾陣營的抗議民眾對警察丟石頭示威，伊拉克警方則以催淚彈、閃光彈鎮壓，抗議民眾呼籲伊拉克政府要真正從貪污中解放，使政客脫離美國與伊朗的控制。他們認為蘇達尼只是延續前總理卡迪米貪汙政權的官員，應該讓薩德爾擔任總理，領導伊拉克。

多年政治動盪

由於薩德爾運動比較偏向民粹主義政黨，因此遭到伊拉克傳統政治菁英抵制，也讓伊拉克總理的任命遭遇10個月的政治僵局，薩德爾運動持續以民眾的力量威脅現任政府，並在最高法院抗議司法不公。但現任政府也要求支持者和平示威，使得伊拉克境內動盪加劇。

對此，聯合國也發布聲明，呼籲雙方冷靜，不要讓暴力升溫。華盛頓阿拉伯中心分析家阿吉納米指出，雖然薩德爾運動是在野黨，但薩德爾除了政黨以外，還有武裝勢力，且許多部屬已經滲透進內政部與國防部，因此才會讓民眾那麼輕易攻進國會。

伊拉克在美伊戰爭中，就由美國扶持的政府進行統治，但國家始終面臨教派、叛軍的衝突，2011至2017年還一度遭到恐怖組織ISIS（伊斯蘭國）入侵，好不容易在2017年將IS驅逐，但至今仍面臨政治動盪、政府運作困難的窘境。

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