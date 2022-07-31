快訊

陳明通再發2千字聲明 余正煌律師：考慮司法訴訟

雨勢再升級！16縣市豪、大雨特報 台中南投大雷雨

新總理續貪汙？ 伊拉克人二度攻佔國會

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
伊拉克民眾不滿國會任命總理人選，30日闖入國會抗議，但背後也象徵著伊拉克的政治動盪。（Photo on Wikimedia Commons）
伊拉克民眾不滿國會任命總理人選，30日闖入國會抗議，但背後也象徵著伊拉克的政治動盪。（Photo on Wikimedia Commons）

新總理只會繼續貪汙，讓伊拉克民眾一周內兩次佔領國會表達不滿！伊拉克國會30日將任命前部長蘇達尼為總理，但支持最大黨「薩德爾運動」的群眾不滿此人選只是延續前總理卡迪米貪汙腐敗的象徵，因此在27日闖入國會阻止任命後，30日二度攻佔國會。伊拉克目前正陷入美伊戰爭以來最大的政治僵局。

二度攻佔國會

根據《半島電視台》報導，支持薩德爾運動的民眾30日闖入伊拉克國會，癱瘓國會選舉前部長蘇達尼為總理的投票流程，他們呼籲讓薩德爾運動的領袖薩德爾擔任總理，薩德爾運動雖然在上次大選中成為第一大黨，但無法獲得其他政黨支持，未能獲得任命總理的3分之2多數席次。

德國之聲》提到，這次抗議造成至少125人受傷，薩德爾陣營的抗議民眾對警察丟石頭示威，伊拉克警方則以催淚彈、閃光彈鎮壓，抗議民眾呼籲伊拉克政府要真正從貪污中解放，使政客脫離美國與伊朗的控制。他們認為蘇達尼只是延續前總理卡迪米貪汙政權的官員，應該讓薩德爾擔任總理，領導伊拉克。

多年政治動盪

由於薩德爾運動比較偏向民粹主義政黨，因此遭到伊拉克傳統政治菁英抵制，也讓伊拉克總理的任命遭遇10個月的政治僵局，薩德爾運動持續以民眾的力量威脅現任政府，並在最高法院抗議司法不公。但現任政府也要求支持者和平示威，使得伊拉克境內動盪加劇。

對此，聯合國也發布聲明，呼籲雙方冷靜，不要讓暴力升溫。華盛頓阿拉伯中心分析家阿吉納米指出，雖然薩德爾運動是在野黨，但薩德爾除了政黨以外，還有武裝勢力，且許多部屬已經滲透進內政部與國防部，因此才會讓民眾那麼輕易攻進國會。

伊拉克在美伊戰爭中，就由美國扶持的政府進行統治，但國家始終面臨教派、叛軍的衝突，2011至2017年還一度遭到恐怖組織ISIS（伊斯蘭國）入侵，好不容易在2017年將IS驅逐，但至今仍面臨政治動盪、政府運作困難的窘境。

【更多精采內容，詳見

伊拉克 薩德 貪汙

延伸閱讀

拜登硬起來點名批川普：國會暴亂讓警方陷「地獄困境」

重新評價李登輝？ 朱立倫：國民黨是真正愛台灣的政黨

國會交流團赴德 蔡易餘等人搭德國高鐵有票沒車位

伊拉克民眾闖國會高歌跳舞 抗議總理提名人選

相關新聞

總統波索納洛批投票系統 逾50萬巴西人連署護民主

巴西總統波索納洛在民調落後的情況下抨擊公共機構和投票系統，引發各界憂心他可能不會承認10月選舉的結果。對此，巴西國內掀起...

新總理續貪汙？ 伊拉克人二度攻佔國會

新總理只會繼續貪汙，讓伊拉克民眾一周內兩次佔領國會表達不滿！伊拉克國會30日將任命前部長蘇達尼為總理，但支持最大黨「薩德爾運動」的群眾不滿此人選只是延續前總理卡迪米貪汙腐敗的象徵，因此在27日闖入國會阻止任命後，30日二度攻佔國會。伊拉克目前正陷入美伊戰爭以來最大的政治僵局。

巴西、西班牙現非洲以外首例猴痘死亡 各國搶疫苗

猴痘疫情在多國擴散，巴西和西班牙分別出現首例猴痘死亡病例，是全球首次在非洲之外的地區出現死亡病例。世界衛生組織（WHO）...

拜登硬起來點名批川普：國會暴亂讓警方陷「地獄困境」

拜登總統近來一反就任18個月不把國家困境歸罪給前總統川普的姿態，在有備而來的談話及社群媒體發文時，熱中於點名「前任那個傢...

伊拉克人3天2度占據國會 反對親伊朗政黨組政府

伊拉克政治危機不斷惡化，勢力龐大教士薩德的支持者今天闖入首都巴格達設有堅固防禦工事的綠區，並占據國會，且尚無離去的打算。

日相岸田親赴禁核擴散大會 核裁軍成最大焦點

今年禁止核子擴散條約（NPT）審議大會8月1日將於美國紐約聯合國總部登場，在擁核強權俄羅斯暗示動用核武入侵烏克蘭的情況下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。