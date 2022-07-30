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換教宗不是災難 方濟各：「上帝將說」什麼時候該退休

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
天主教教宗方濟各，攝於30日。歐新社
天主教教宗方濟各，攝於30日。歐新社

BBC與天主教新聞社30日報導，教宗方濟各表示，他需要考慮辭職的時間可能很快會到，如果覺得自己的健康意味著不能以應該的方式服務，就會這麼做。

85歲的教宗是在加拿大之旅結束與搭機返回梵諦岡時發表前述看法。他強調，目前仍打算繼續履行職責，如果他真的辭職，至於何時會辭職，將受到上帝的引導。

教宗在機上乘著輪椅答覆記者提問時表示，「上帝將說」什麼時候該辭職了，「上帝怎麼說，上帝能告訴我要辭職了，是上帝在發號施令」。

教宗指出，「更換教宗不是災難，不是禁忌」。他說，「（退休的）門是開著的，這是正常選擇之一，但直到今日，我沒有敲那扇門，我沒有感覺到考慮這個可能性，但或許不意味著我後天會開始考慮」。

教宗 方濟各

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