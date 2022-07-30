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熱浪來襲！西班牙總理以身作則 籲停打領帶以節能

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
西班牙總理桑傑士29日要求政府官員與民間企業職員上班時不要打領帶以協助節約能源。路透
西班牙總理桑傑士29日要求政府官員與民間企業職員上班時不要打領帶以協助節約能源。路透

就在熱浪席捲歐洲部分地區與助長高耗能空調的需求之際，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）29日呼籲內閣部長、公務員與民間企業職員停止打領帶與保持涼爽，以此做為一種節能措施。

路透與BBC報導，桑傑士在記者會表示，「我希望大家都注意到我沒有打領帶，這意味著我們都可以從能源的角度節約」，並稱自己已經要求了部長們與所有公務員，「我也想要請求私部門，如果他們還沒有這樣做，就不要在非必要的時候打領帶。因為這樣一來，我們將應對在我國是如此重要的節能問題」。

桑傑士隨後轉用更嚴肅的口吻，稱西國政府下周將推出提高效率與節能的緊急措施。

報導指出，西班牙首都馬德里當天溫度達到攝氏36度，塞維亞（Seville）則來到攝氏39度。今夏高溫正讓歐洲電力系統承受壓力，並引發民眾擔心區域性推動節省更多天然氣以防烏克蘭戰爭促使俄羅斯進一步減供的可能性。

西班牙 馬德里 熱浪

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