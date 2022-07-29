新加坡代購名錶騙局 東南亞鴛鴦大盜涉詐近7億元遭通緝

網上代購服務非常普及，但有騙徙利用這個機會行騙。最近在東南亞國家就有一對雌雄大盜，以代購名貴手錶等貨品為由，從買家收取費用後「違背承諾」，估計拖欠3200萬坡元（約新台幣6.9億元）。他們目前被指逃到泰國，並遭國際刑警通緝。

綜合星馬泰傳媒報導，代購騙局的主腦是26歲的新加坡籍男子皮佳鵬（Pi Jiapeng，譯音）及27歲泰國籍妻子希里維帕（Pansuk Siriwipa，譯音），他們除了在旋轉拍賣（Carousell）登廣告，亦設立網站和實體店舖，找來網絡紅人宣傳。

代購網站的最常見的行騙手法是收取買家預付金額後，從來收不到貨品。今次的個案則稍為不同，有一對化名為Jasper和Alice的新加坡夫婦表示，他們原來對該代購公司抱懷疑態度，但考慮到對方是新加坡公司，而且找來名人宣傳，再加上旋轉拍賣的買家都是留下好評，稱在兩至四週內收到貨，於是決定一試。

透過成功交收建立信任

Jasper和Alice透過代購買了一隻名錶後，貨品比原定時間遲了數天到達，希里維帕帶他們到當地一間錶舖鑑定真偽，證實是原裝貨品後，Jasper和Alice認為對方可信，並接受她的邀請一起吃晚飯，甚至到她的家中做客，並與皮佳鵬成為好友，差不多隔天就見面。

而在今年1月，Jasper指希里維帕以準備開店為由，要求他們購買更多名錶。他雖然感到疑問，但仍然同意付錢，惟等了數個月，貨物一直沒有送達，於是決定報警。Jasper指，對方至今仍拖欠18萬坡元(約新台幣390萬元)。

雌雄大盜接受調查後逃亡

事實上，Jasper及Alice的個案只是冰山一角，新加坡警方指，截至7月20日，當地有最少180宗同類報告，涉及金額估計約3200萬坡元（約新台幣6.9億元）。

新加坡警方曾在6月27日以涉嫌欺詐罪拘捕皮佳鵬，翌日獲准保釋，但需要交出旅遊證件。希里維帕亦於30日接受調查，她同樣交出護照，惟兩人在7月4日匿藏在貨櫃車暗格離境，消息指他們可能身處泰國。

但到底為甚麼受害者選擇光顧皮佳鵬夫婦？其中一個原因是對方在當地設有實體店舖，增加其可信性；另外有受害者看中了對方產品的價格比零售價便宜一成，以及不想在專門店的等候名單待得太久，於是願意「課金」，最終得不償失。

女騙徙的韓風騙局

事件曝光後，皮佳鵬夫婦被「起底」，有消息人士指皮佳鵬出身於單親家庭，與母親相依為命。他原本是鞋類推銷員，在約會程式與希里維帕相識，後者對他出手闊綽，包括送了一架約值150萬港元(約新台幣570萬元)的跑車。泰國傳媒則指，希里維帕早在2017年開始行騙，以「預售」韓國化妝品、演唱會門票等方式吸金，之後「業務」更擴展至投資韓國旅遊項目，當然中伏者不計其數。

對於希里維帕的所作所為，她在市場賣菜的母親表示全不知情，只稱知道女兒有個新加坡朋友賣名錶，並對女兒被通緝感到震驚，呼籲她盡快自首，而家人亦被迫賣屋還債。

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文章授權轉載自《香港01》