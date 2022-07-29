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面臨政府欺壓！俄羅斯僅存獨立媒體：不會就這樣說再見

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
俄羅斯「新報」是該國僅存的獨立新聞機構之一，不過近期在遭遇俄國媒體監管機構要求剝奪其網站和印刷版的許可證後，其存在正面臨巨大威脅。歐新社
俄羅斯「新報」是該國僅存的獨立新聞機構之一，不過近期在遭遇俄國媒體監管機構要求剝奪其網站和印刷版的許可證後，其存在正面臨巨大威脅。歐新社

俄羅斯「新報」（Novaya Gazeta）是該國僅存的獨立新聞機構之一，不過近期在遭遇俄國媒體監管機構要求剝奪其網站和印刷版的許可證後，其存在正面臨巨大威脅。

衛報報導，新報載28日的一份聲明中表示「俄羅斯聯邦通信、資訊科技和大眾傳媒監督局（Roskomnadzor）要求使新報的註冊證書無效」，此前新報曾收到國家通訊監管機構指控涉嫌違規的2次警告。

俄烏戰爭爆發後，新報今年3月表示在報導任何偏離政府路線的衝突事件成為犯罪行為後，它將在戰爭期間「暫停運營」，此舉是為了避免該出版物被政府強制關閉。不過Roskomnadzor28日一舉將新報告上法庭，要求取消該報網站的媒體許可，並要求法院宣布其印刷許可證無效。

新報提出質疑稱「不知道為何現在提出這樣的要求？為什麼在警告發布4個月後提起訴訟，這之間發生什麼變化？是政治因素嗎？現在有什麼無關政治？」，不過新報表示將在法庭上爭取自身權利，並在聲明中稱「新報會做什麼？我們會為上法庭做準備、為我們的案件辯護」，最後還強調「我們不會說再見」。

1993年蘇聯解體後成立的新報為其獨立立場和調查報導付出沉重代價，自2000年以來已有6名記者和撰稿人因工作遇害。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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