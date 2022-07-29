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拜習通話超過兩小時 對台灣議題各自表態

德國之聲／ 德國之聲

美國總統拜登與中國國家主席習近平在美國時間週四（7月28日）進行了長達2個多小時的通話，雙方針對台灣議題交換了意見，另外也只是各自團隊研究兩人面對面會晤的可能性。

根據中國外交部在通話後發布的聲明，習近平表示「台灣問題的歷史經緯明明白白，兩岸同屬一個中國的事實和現狀清清楚楚」。他重申，中美三個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關系的政治基礎。聲明寫道：「我們堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的『台獨』勢力留下任何空間。民意不可違，玩火必自焚。希望美方看清楚這一點。」

另一方面，白宮表示，拜登告訴習近平，美國的台灣政策沒有改變，華盛頓強烈反對任何一方嘗試改變現狀或破壞台灣海峽和平與穩定。白宮指出，這次安排已久的通話是政府努力深化與中國的溝通渠道和「負責任地處理我們的分歧」的一部分。

路透社在報導中分析，美國政府急於降低台灣問題的緊張程度。文中指出，美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣，是美國對台灣戲劇性的支持，而部分專家擔憂，在美國與中國關係緊張之際，這樣的舉動可能刺激一場重大危機，甚至是意外衝突。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心的中國問題分析師肯尼迪（Scott Kennedy）說，領導人層面的接觸對防止這種情況的發生至關重要。他說：「人們希望他們已經做得足夠多，以避免在短期內發生碰撞，但很明顯，雙方需要有更頻繁和深入的溝通。」

一位美國高級官員向媒體表示，拜登和習近平討論兩人舉行首次面對面會談的可能性，並指示他們的團隊研究這一問題。該官員說，拜登強調了在台灣問題上保持溝通渠道的重要性，兩人還討論了有可能擴大合作的領域，包括氣候變化、衛生安全和禁毒。

除了聚焦台灣議題，習近平也表示由於當前全球經濟形勢充滿挑戰，中國與美國應該「就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通」。中國外交部的聲明寫道：「違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新冠疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。」

部分分析人士認為，習近平有意避免緊張局勢升級，因為他今年將尋求史無前例的第三個任期。還有人說，渲染台灣問題可以讓習近平在國內分散對中國經濟放緩的注意力。在被問及這次通話時，台灣駐華盛頓代表處向路透社表示，台灣感謝拜登「強調了我們對台灣海峽和平與穩定的共同利益的重要性」。

華盛頓和北京都在努力解決經濟困難。中國經濟因其嚴格執行「清零政策」和全面的城市封鎖而受到打擊，而美國則受困於經濟衰退的擔憂中與激增的通貨膨脹之間。中國官媒週四表示，中國將努力實現今年的最佳經濟成果，放棄了實現2022年增長目標的呼籲。該報導是在習近平主持的共產黨高層會議所發佈的。

匿名的美國高級官員表示，拜登政府一直在考慮是否取消部分對中國商品徵收的關稅，作為緩解飆升的通貨膨脹的一種方式，但拜登沒有與習近平討論這個可能性。

雙方今年3月通話時，拜登曾警告說，如果北京為俄羅斯入侵烏克蘭提供物質支持，將導致一些「後果」，而華盛頓認為北京沒有跨越該紅線。然而，台灣持續抱怨中國加強其軍事演習。在拜登與習近平週四通話之前，台灣軍方表示，它發射了信號彈，以警告一架兩度飛入台灣東引地區上空的無人機。

台灣軍方表示，該無人機不排除係針對防區實施偵搜，並測探相關應處作為。東引指揮部即依標準作業程序應處，射擊信號彈示警驅離，並保持戰備警戒及實施隱掩蔽作為。

（路透社、法新社、美聯社）

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