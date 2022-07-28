美聯社：波洛西若訪台 將是其政治生涯的巔峰

波洛西能否率團訪問台灣尚未有定論，但有一點現在就越發清晰地表現出來，波洛西的決定會在某種程度上左右著美國外交，包括人權運動的發展。

周三，波洛西沒有正面回答訪台事宜有沒有新的進展，堅稱出於安全規定無法討論行程。

不過，眾議院外交委員會共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）向美聯社證實，他已收到波洛西邀請，作為超黨派訪台團員之一，但他卻因故無法參加。他的辦公室則告訴媒體，麥考爾認為波洛西議長應該率團出訪台灣。

拜登政府公開場合避談介入了波洛西訪台計劃，不過，美國軍方在當地已開始籌備加強安全部署，如果訪台計劃成行，以確保波洛西團隊座機的安全。拜登說過，軍方認為波洛西訪問台灣不是一個好主意。美國官員稱，並不擔心中國會襲擊波洛西的座機，但可能發生的失誤、誤解都會危及到她的安全。

波洛西擬訪問台灣的時間點特別令人關注，拜登總統計劃周四（7月28日）視訊會晤中國國家主席習近平，前一次通話在4個月之前，一般認為，波洛西計劃訪台事宜是本次拜習會繞不開的話題。

波洛西自稱率領國會議員的訪台計劃是一次價值觀的體現，她上周在一次記者會上說，「對我們來說顯示對台灣的支持很重要」，「沒有人，在任何一個場合下，說過我們支持台灣獨立。這將由台灣人自己決定。」

波洛西不會退讓

波洛西一向關注中國的民權運動以及香港這些年來人民的自由權利受到壓制。1989年，剛剛當選眾議院議員時，中國發生了天安門鎮壓民主運動的血腥事件。兩年後，波洛西隨一個議員代表團訪問北京時公開展示寫有「獻給為中國民主事業犧牲的烈士」的橫幅，並因此被警方短暫拘押。當時，她對著鏡頭說，「他們整整對我們說了兩天，說中國有言論自由」。美聯社的報導寫道，這趟旅行為波洛西留下了很深的烙印。

在紀念天安門事件20周年時，波洛西在國會發表談話，稱中國在各個領域同美國的關係都很重要，「但是，經濟總量，國家大小，同美國關係的重要性，並不意味著我們可以視而不見。」「如果我們對在中國、在西藏發生的侵犯人權保持緘默，那麼我們便喪失了同其它國家討論這一議題的道德權威。」

CNN分析認為，30年來在人權問題上對中國毫不退讓的波洛西，預計本次也不會知難而退，況且，這次計劃可能是她在國際舞台上同中國正面交鋒的最後一搏，也是可能輸掉秋季中期選舉的美國民主黨急需的動力。

波洛西訪問台灣的計劃受到國會議員超黨派的廣泛支持，此行被看做是一次外交使命，同政府平起平坐，發揮外交影響力。民主黨籍的參議院外交委員會主席梅內德斯（Bob Menendez）表示，「我能理解全世界的敏感議題，但重要的事實是：如果我們允許中國告訴我們，誰可以、誰不能訪問台灣，那麼台灣就被孤立了。我們不能讓中國得逞」。他說，「現在，她應該做出判斷，目前的時刻，出訪台灣是否最有意義。」

(美聯社、CNN、路透社等)

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】