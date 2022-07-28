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抗疫排擠醫療資源 愛滋病死灰復燃

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
新冠疫情排擠包括愛滋等其他疾病的醫療資源，讓聯合國示警。（網路圖片）
新冠疫情排擠包括愛滋等其他疾病的醫療資源，讓聯合國示警。（網路圖片）

人類對抗愛滋病的努力因新冠疫情受挫！聯合國報告指出，去年愛滋病的治癒成功人數成長速度近10年來最慢，仍有150萬人感染愛滋，要達成聯合國2025年目標一年僅37萬人感染的速度非常不容易。新冠疫情讓許多既有醫療資源被排擠，在疫情爆發的前兩年，因心臟病死亡的人數也顯著上升。

無餘力抗愛滋

根據《美聯社》28日報導，聯合國報告指出，過去幾年愛滋病的染疫率逐年下降，但去年在亞洲與太平洋地區開始回溫，也讓愛滋康復的人數減少，去年共有150萬人染上愛滋病，65萬人因愛滋病死亡，在西撒哈拉地區的感染機率比其他地區還高3倍。

聯合國原本希望在2025年將愛滋疫情控制在每年新增37萬人，如今這個目標顯得非常艱難，該計畫副主導人卡瓦納擔心，新冠疫情讓全世界無力分神對抗愛滋，讓愛滋人口不減反增，尤其中低收入國家還有80億美金的資金缺口，在疫情、通膨與戰爭造成原物料大漲下，對抗愛滋顯得更加艱難。

美國白宮防疫顧問佛奇也對此表示擔憂，他直言，民眾為了對抗疫情已分身乏術，若還有愛滋將更加艱難。不過此報告也有好消息，就是嚴重受愛滋病困擾的非洲國家波札那，已經達成聯合國2025年「3個95%」的目標：超過95%患者知道自己染疫、正在接受治療，還有顯示病毒正被治療有效壓制。

心臟病死亡率上升

疫情不只排擠愛滋病的醫療資源。《奇摩股市》報導指出，英國研究顯示，疫情爆發前兩年，無論從國家或全球尺度觀察，因心臟病死亡的人數顯著提升，全球心臟病動刀次數減少了34%，喪命人數則大幅攀升17%。

英國國民健康署也統計，在疫情第一年，英格蘭地區持續定期檢測的糖尿病患少了超過兩成，因糖尿病死亡人數則比往年多出3000人。在台灣，許多中重症患者的開刀時間也因此延後，許多醫院都將量能轉往對付新冠疫情，讓癌症、中風確診者減少，但是否會反應在未來癌症末期病例或死亡率增加，仍有待觀察。

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