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通膨、貪汙與右派勢力 祕魯總統打生存戰

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
左派祕魯總統卡斯蒂就職才一年，就面臨貪腐指控、罷工抗議等狀況。（網路截圖）
左派祕魯總統卡斯蒂就職才一年，就面臨貪腐指控、罷工抗議等狀況。（網路截圖）

危機環伺，祕魯總統位子不好坐！左派祕魯總統卡斯蒂就職才一年，就面臨貪腐指控、罷工抗議等狀況，同時，該國國會由右派勢力把控，導致卡斯蒂職權受到牽制，更兩度面臨被彈劾的危機。支持者指出，從他上任以來，「媒體、富豪與保守派就一心要推翻他」，使國家陷入分裂的危機。

上任就遭反對黨指控

半島電視台》報導，卡斯蒂出身農家，在踏上政治之路後高舉馬克思主義的旗幟，承諾要改寫該國的憲法，重新分配礦產財富，以讓祕魯成為「不再有窮人的富國」為口號，獲得大量農民與原住民的選票。

當時，與他競選總統的極右翼候選人藤森圭子指責他說，卡斯蒂的政策只會讓國家陷入危機。最後，卡斯蒂仍以4萬多票的些微差距勝選。華盛頓大學政治教授林托克指出，儘管卡斯蒂在大選中獲勝，但他仍要面對右派勢力把持的國會。

卡斯蒂上任後，因任用了一些有前科的官員而受到批評，政府也頻頻更換內閣成員，其中更包括4次總理；卡斯蒂本人也被指控貪汙，更受到國會兩次彈劾，但都成功倖免於難。

通膨壓力傷民心

然而，卡斯蒂的壓力不止於來自政敵，甚至連大環境也對他不利。《美聯社》報導，因為烏克蘭戰爭爆發，連帶推升燃料、化肥與食品的成本，導致祕魯卡車司機與農民發起全面罷工，進一步削弱國內對政府執政的信心。

最近的民調顯示，總統的不滿意度高達70%。國內出現物價上漲、居住正義未實現、地方政府也在抱怨基礎建設不足，卡斯蒂面臨到民怨沸騰的狀況。一位民眾表示，「我們為出現一位農民總統而感到自豪，但不得不說，他做得爛透了！」

卡斯蒂目前已向國會提出立法，盼能降低食品的銷售稅，減緩通膨的壓力。支持總統的民眾指責，過錯在於祕魯的菁英階級捏造貪腐醜聞，並使國家兩極分化，「媒體、富豪與保守派從一開始就沒有要給他機會」。

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