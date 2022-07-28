這家義大利銀行好為難 上季業績最好的地區是俄羅斯

義大利裕信銀行（UniCredit）上季業績最好的地區分行，也是該銀行可能正打算切割的一個分行：俄羅斯分行，這將讓裕信陷入左右為難。

彭博資訊報導，裕信銀行未來可能加入其他歐洲主要銀行行列，退出俄羅斯市場，執行長奧謝爾（Andrea Orcel）27日公布財報時重申，拋棄俄國市場的選項仍在檯面上，並展示多項數據和退出俄國市場的目標。

然而，俄烏戰爭的連鎖效應，後來反而讓裕信的俄國事業變得非常有利可圖，至少到目前為止是如此。奧謝爾說，俄國事業上季營收比去年同期躍增近一倍，獲利更是翻增近四倍至3.46億歐元，主因是貸款資產組合減少，提列的損失準備金得以釋出，加上盧布升值，帶來順風。

裕信的俄國部門約有4,000名員工，淨利占銀行整體的約17%，足以讓裕信上季的整體獲利比分析師預期高出一倍。裕信上季淨利達20億歐元（20億美元），市場預估僅10.2億歐元，

彭博報導指出，裕信有可能會避免完全退出俄國市場：該銀行主管已考慮出售在俄國的事業，但也希望保留讓他們能在地緣政治情勢穩定後重新買回該部門的權利。