印太26國防長會面 協商應對中國崛起

美軍參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）說，此次會議的重點是聚焦「中國崛起背景下的整個局勢以及維護一個自由開放的太平洋地區，同時確保印太地區的和平和穩定」。

他說，「這是一個協調我們共同安全利益並討論適用於我們所有國家安全問題的大型會議」。

26個國家的軍方領導人出席此次會議，其中多數人是各國的國防部長。中國雖然也受到邀請，但是表示無法出席。

在周三（7月27日）舉行的新聞發布會上，密利介紹說，國防部長們一同討論了如何加強合作、增強人員和先進技術裝備的相互協調性。密利說，會議上還談到軍事演習等問題。

密利和澳洲國防軍總司令坎貝爾（Angus Campbell）沒有做出詳細說明。但是密利進一步擴大了上周他做出的有關中國在該地區日益增強的侵略性以及各國需要維護確保太平洋地區自由和開放的評論。

上周日（24日），密利到訪印尼時表示，中國的軍機和艦船在太平洋地區攔截美國和其他盟國軍機艦船的次數在過去5年內大幅增加，不安全的互動次數也上升了。他說：「信息顯示，中國的空軍和海軍在這一特定地區變得明顯更有侵略性」。他稱，北京方面的行動比5到15年前「更具對抗性」。

他說，中國的行動看起來「似乎暗示他們在這一地區搞霸凌或者佔據主導，而不是維護一個自由開放的太平洋」。

在被問到美國是否會加強美軍在澳洲以及其它盟國的軍事存在時，密利和坎貝爾說，兩國仍在商討，尚未做出決定。目前有2200名美國海軍陸戰隊人員駐扎在澳洲達爾文港基地。

美國一位不願透露姓名的官員稱，美國總統拜登計劃周四（28日）與中國國家主席習近平通話。

近期有報導稱，美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）可能於8月訪問台灣，引發北京方面強硬反對。這一消息同時在拜登正內內部引發了一波又一波的擔憂。

在被問到有關波洛西訪台行程的問題時，密利只是說，現在討論任何具體的行程都還為時過早。但是他補充說：「如果決定做出了，波洛西議長或其他任何人要去訪問，並且他們尋求獲得軍方支持，我們將采取必要措施確保他們的訪問安全進行。這就是我要說的。」

此次印太防長會議舉行期間，夏威夷附近正在舉行大規模環太平軍事演習。環太軍演由美國太平洋司令部指揮，是世界上最大的國際海上演習。中國自2018年之後便沒再收到邀請參與。美國國會在2021年12月通過的《2022年國防授權法案》中提到邀請台灣參與，但最終邀請名單中仍沒有台灣。

（美聯社）

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