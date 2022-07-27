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伊核協議露曙光？ 伊朗、歐盟都有方案

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
伊核協議雖然在美、伊兩國間落空，但隨著歐盟提出新方案，似乎又有復談的機會。左起分別為歐盟、伊朗代表（Photo from @JasonMBrodsky）
伊核協議雖然在美、伊兩國間落空，但隨著歐盟提出新方案，似乎又有復談的機會。左起分別為歐盟、伊朗代表（Photo from @JasonMBrodsky）

瀕臨談判破裂的伊核協議有挽救的機會？歐盟委員會副主席巴瑞爾26日表示，他向伊朗遞交新的核協議方案，雖然不完美，但盼藉此完成談判。不過伊朗談判代表卡尼卻回應說，伊朗自己也有「新想法」，但未明確交待其中細節。伊核協議由於美、伊兩國關係曾再次陷入低谷，如今已出現一絲曙光。

歐盟提新方案

根據《半島電視台》報導，巴瑞爾26日受訪時表示，他已經提出一個新的核協議方案，希望能讓伊核協議談判延續。巴瑞爾說，這並非是個完美的協議，但有觸碰關鍵的爭議問題，且雙方的深水區（不容易妥協）訴求都有各退一步，希望能儘速完成談判。

不過《路透社》提到，伊朗談判代表卡尼隨即在推特發文指出，伊朗對於核協議談判有新的想法，無論是協議內容與形式恐都會與以前不同，但他並未再詳細交代談判時限與「新想法」的細節。

外界判斷，新想法的框架可能仍與2015年的內容類似，最近伊朗一直呼籲美國與其他與會國家，恢復2015年協議簽訂時的狀況，讓各方都會接受協議，且伊朗能解除經濟制裁。

伊核談判多波折

伊朗與美國、中國、俄羅斯、德國、法國、英國與歐盟等國家2015年簽訂《全面核協議》，讓伊朗得以有限度使用核能，並解除過去對伊朗的經濟制裁，但2018年美國總統川普片面毀約，退出核協議並對伊朗施加經濟制裁，也讓伊朗2020年開始也宣布毀約，並已增產濃縮鈾作為報復，美、伊關係陷入低谷。

雖然拜登上任後希望恢復協議，各方也在2021年4月於維也納恢復談判，但由於中東國家、以色列對於伊朗在區域的崛起仍有疑慮，且美國不願將伊朗革命衛隊從恐怖組織名單中除名，拜登先前訪問中東時曾直言「不除名」就是美國的底線，也讓美、伊先前的談判進度形同再次落空。

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