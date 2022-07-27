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戰鬥機能讀心？ 駕駛員若高空意外昏迷 AI技術可防墜機

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
英國最新戰鬥機「暴風雨」（Tempest），透過AI技術蒐集資料，強化戰鬥機與駕駛員的協調關係。法新社
英國最新戰鬥機「暴風雨」（Tempest），透過AI技術蒐集資料，強化戰鬥機與駕駛員的協調關係。法新社

真正的人機合一！英國最新戰鬥機「暴風雨」（Tempest），透過AI技術蒐集資料，強化戰鬥機與駕駛員的協調關係，透過讀取駕駛員的身體變化、大腦訊號等數據，做出即時反應。如當駕駛員意外昏迷時，AI還能主動接管駕駛權，以免發生墜機意外。

能讀心的戰鬥機

BBC》報導，噴射機「暴風雨」由英國與義大利多家企業跨國打造，最受矚目的功能在於搭載AI工具，能定期監測駕駛員的大腦訊號與身體資訊，形成訊息資料庫。

一旦駕駛員出現異常狀況，AI就會判斷是否需要提供協助，例如，駕駛員在高空中失去意識，AI就會接管駕駛，避免墜機意外。系統研發公司BAE表示，目前還在強化與測驗的階段，預計到2027年就能進行試飛。

「暴風雨」的藍圖自2018年就已規劃好，但隨著科技進步，相關的監測與控制系統都需要全面翻新，暴風雨噴射機的業務發展總監斯托克說，「過去都是由國防預算來推動技術進步，但現在商業技術進步的速度已經超乎想像。」

引擎成難關

與此同時，飛射機零件的調度工作也在火速進行中，為了加快生產「暴風雨」的進度，更向日本三菱進行線上合作，主要是因為三菱的FX未來戰鬥機與暴風雨有許多相似之處，包括雷達、感應器等設備。

而搭載著AI複雜的分析系統，同時還需要支撐噴射機的飛行動力，該噴射機的引擎成為最大的難關之一。科學家正試著回收利用引擎發動期間產生的熱能，並供應給數據分析系統使用，不僅節省更多能源，還有助於散熱。

除了AI噴射機以外，《BBC》報導，英國先前已投注超過210億英鎊於原有的「颱風」（Typhoon）戰鬥機，而更加緊研究極音速的噴射機，開發一種能在短期內往返兩地的無人機，試圖在國際的天空軍備中取得領先。

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英國 三菱

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