歐盟協議節氣15% 希總理呼籲各國借氣

歐盟將節約天然氣，避免俄羅斯燃料減供，希臘總理則盼各國向工業借氣。歐盟各國大多支持在冬季節氣15%，並實施配給制度，以確保歐洲能源安全，並降低對俄羅斯的石化能源依賴，然而部份歐盟國家並不買單，也有指責節氣計畫根本是為德國打造的聲浪，讓歐盟深陷能源轉型的僵局。

節氣叫好不賣座

根據《衛報》報導，因近期俄羅斯天然氣供應不穩，歐盟會員國紛紛同意在冬季時將天然氣進行配給，避免俄國再度利用天然氣威脅。各國能源部長大多支持在冬季減少15%的天然氣（450億立方米）供應計畫，不過歐盟幾個島國，以及沒有使用歐洲天然氣路網的國家選擇退出，將會減少計畫成效。

在部分國家退出後，歐盟節氣15%的目標大受影響，歐盟高級外交官不具名表示，一旦天然氣發生重大供應危機，節氣計畫不會達到450億立方米的預估量，不過「還是會有一定成效」。

歐盟領導人指責普丁藉由天然氣減供試圖勒索歐洲國家。近期該國天然氣公司動作頻頻，在沒有解釋詳情之下，突然宣布減少北溪1號傳輸管的天然氣輸送。他說：「這只說明了俄羅斯並不可靠。我們準備以歐盟的身份共同解決能源問題。」如果節氣計畫成功，不僅能避免歐盟陷入「嚴冬」，歐洲天然氣價格也將不會大幅上漲。

德國飽受批評

然而，儘管匈牙利支持歐盟對俄羅斯的制裁，卻選擇退出歐盟對俄羅斯的石油禁運，指責這些措施提高了匈牙利交通運輸與家庭的負擔。愛爾蘭與馬爾他因為是島國，與歐盟天然氣路網無關，因此取得節氣計畫的豁免權。波羅的海三小國則因為電力系統與俄羅斯相連，容易受到停電影響，三國也很依賴天然氣發電。

節氣計畫的批評聲浪也不小，專家批評，該計畫只是為了幫助德國度過天然氣危機。德國副總理表示，「德國犯了戰略錯誤，但這不僅是德國的問題。」；法國能轉會部長也表示，整個歐洲的經濟健康出現危機，德國的化學廠停擺，整個歐洲的工業將會停擺。

促工業節氣補償

根據《路透社》報導，希臘總理向歐盟提議，各國可以支付費用補償，鼓勵工業減少天然氣與電力消耗，以度過天然氣危機，「這個機制將維持數個月，維持能源市場並公平補償」，他說，透過獎勵措施更能獲得回應，讓有能力的公司主動分擔天然氣節氣。不過希臘發電依賴俄羅斯的天然氣高達4成，近期正與歐盟協商豁免權。

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