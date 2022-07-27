快訊

又是無經驗廠商 竹市再爆棒球場工程讓學生擦屁股

下半年最期待旗艦手機出爐！iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

面對通膨惡化 Fed與全球央行請「多點專業少政治」

德國廢核路線出現變數 因冬季能源拉警報

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
德國可能讓核電廠延役。歐新社
德國可能讓核電廠延役。歐新社

金融時報報導，德國正重新思考今年底全面退出核電的計畫。俄羅斯減供天然氣使這個歐洲最大經濟體面臨冬季缺電的危機。

廢核出現髮夾彎將嚴重脫離德國的既定政策，對支持總理蕭茲聯合政府的重要支柱之一綠黨而言，是一劑苦藥。親近綠黨領導階層的消息人士說，面對能源緊縮，該黨獲致「所有選項都該考慮」的結論，可能讓預定年底前關閉的巴伐利亞的Isar 2號核電廠延役。

但延役也只是幾個月的時間而已。任何決定尚待目前進行中的壓力測試結果出爐，以便判斷情況惡化時，德國電力供應能否持續。但巴伐利亞的電力供應料將顯示出面臨問題。

蕭茲的發言人表示，蕭茲會等結果出來才決定行動方針，政府會以「沒有意識型態且不存偏見」的方式做成決定。

重新考慮核電凸顯出，俄羅斯升高與西方的經濟戰，已使德國政治階層生出放棄加速綠色轉型代表性政策的新意願。

德國 核電 蕭茲

延伸閱讀

從「一億玉碎」到戰後熱情歡迎美軍，了解日本人的天皇信仰

俄羅斯再減油氣供應 歐盟憂難過冬

設計逛大街／聆聽基隆這座城市的方式

影／ F1動力Mercedes-AMG One超跑載你跑賽道！體驗第一視角的快感

相關新聞

菲律賓爆規模7.1強震！深度僅10公里 連馬路都震裂

路透報導，菲律賓北部多洛雷斯地區附近在27日上午8時43分發生強烈地震，美國地質調查局（USGS）測得地震規模為7.1，...

100套海馬士扭轉俄烏戰局 面對機會之窗 美國猶豫了

烏克蘭官員常告訴美國官員，如果烏方有更多、更精良的西方武器，他們就可以快速解決入侵的俄軍，直言若要有效反攻至少需要100套「海馬士多管火箭系統」（HIMARS），但目前烏軍手中僅10幾套。「海馬士」已幫助烏軍摧毀俄軍指揮所、彈藥庫和其他後勤樞紐，前線官兵也宣稱海馬士確實大幅減少俄軍轟炸。

德國廢核路線出現變數 因冬季能源拉警報

金融時報報導，德國正重新思考今年底全面退出核電的計畫。俄羅斯減供天然氣使這個歐洲最大經濟體面臨冬季缺電的危機。

華府直擊／美中多條主線擦出火花 拜登政府是否踩煞車陷兩難

美中台這座舞台上近日有多條主線輪流登場，從美國是否調降中國大陸商品關稅、拜習會到聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）是否訪台，各界不免好奇這套複雜的劇本要如何得出最佳解？一位美國前官員提出了一項有意思的思考：「想像這是在中國這塊土地上駕車」。...

俄宣布2024年後退出國際太空站 美：訝異且遺憾

美國今天表示很遺憾聽聞俄羅斯宣布於2024年後退出國際太空站（ISS），並說美方對這項消息感到十分訝異

北韓核武僵局 南韓向大陸介紹「大膽計畫」促發揮作用

大陸跟南韓的對北韓議題的主管官員，甫就北韓核武問題進行通話，陸方認為當前僵局在於北韓無核化措施跟正當合理關切沒得到應有回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。