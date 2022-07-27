德國廢核路線出現變數 因冬季能源拉警報

金融時報報導，德國正重新思考今年底全面退出核電的計畫。俄羅斯減供天然氣使這個歐洲最大經濟體面臨冬季缺電的危機。

廢核出現髮夾彎將嚴重脫離德國的既定政策，對支持總理蕭茲聯合政府的重要支柱之一綠黨而言，是一劑苦藥。親近綠黨領導階層的消息人士說，面對能源緊縮，該黨獲致「所有選項都該考慮」的結論，可能讓預定年底前關閉的巴伐利亞的Isar 2號核電廠延役。

但延役也只是幾個月的時間而已。任何決定尚待目前進行中的壓力測試結果出爐，以便判斷情況惡化時，德國電力供應能否持續。但巴伐利亞的電力供應料將顯示出面臨問題。

蕭茲的發言人表示，蕭茲會等結果出來才決定行動方針，政府會以「沒有意識型態且不存偏見」的方式做成決定。

重新考慮核電凸顯出，俄羅斯升高與西方的經濟戰，已使德國政治階層生出放棄加速綠色轉型代表性政策的新意願。