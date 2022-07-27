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俄宣布2024年後退出國際太空站 美：訝異且遺憾

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導

美國今天表示很遺憾聽聞俄羅斯宣布於2024年後退出國際太空站（ISS），並說美方對這項消息感到十分訝異。

綜合法新和路透社報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）說：「這樣的發展實在令人遺憾，因為ISS執行的科學工作有其關鍵性，美俄太空機構多年來的專業合作彌足珍貴，特別是雙方才剛延長太空飛行合作的協議。」

他告訴媒體說：「據我了解，這項公開聲明讓我們十分訝異。」

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向媒體簡報時表示，俄國「政府尚未正式通知美國他們有意退出ISS」。

「我們正在研究選項，緩解俄國若真於2024年退出ISS所造成的潛在影響。」

目前為止，太空探索是俄國與美國及其盟邦尚未因烏克蘭等緊張問題而受到破壞的少數合作領域之一。

ISS第一個模組1998年升空，2000年11月以來就一直有太空人進駐，所依據的夥伴關係以美俄為主導，但還包括加拿大、日本和11個歐洲國家。

美國國家航空暨太空總署（NASA）署長尼爾森（Bill Nelson）今天發布聲明，重申美國致力讓ISS持續運作至2030年，他說NASA將「持續與夥伴們進行協調」。

太空人 美國 NASA

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