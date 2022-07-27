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俄國2024年將退出國際太空站 美稱未獲告知

聯合報／ 國際組／即時報導
國際太空站等太空探測計畫是美俄少數仍保持合作的領域。路透
國際太空站等太空探測計畫是美俄少數仍保持合作的領域。路透

俄羅斯聯邦太空總署新任署長波瑞索夫26日告訴俄國總統普亭，俄國已決定「2024年後」退出國際太空站。美國官員表示，俄方尚未將此事告知美方。

俄羅斯和美國目前在國際太空站合作，這個太空站自1998年進入軌道至今。俄國出兵烏克蘭後，西方對俄國實施多輪嚴厲制裁，導致緊張關係升高。

法新社報導，波瑞索夫告訴普亭：「我們會履行對夥伴的一切義務，但我們已決定在2024年後退出國際太空站。」

波瑞索夫說，「我認為，現在我們該開始組裝一個俄羅斯的太空站」。他說，這是俄國太空計畫的「當務之急」。

根據克里姆林宮公布的談話，普亭回答，「很好」。

國際太空站原定2024年退役，但美國太空總署說，太空站可持續運作到2030年。

美國太空總署國際太空站主任蘿蘋．蓋登斯表示，俄方尚未依據太空站的政府間協定，將俄方打算退出國際太空站的決定告知美方。

法新社記者詢問蓋登斯，是否願意見到美俄太空合作關係結束，她說，「不，當然不」。

太空探測是俄國與美國之間少數仍保持合作的領域之一。

太空 美國 俄羅斯

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