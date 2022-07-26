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與安倍晉三舉行過27次峰會的是「他」 卻不能送最後一程

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與安倍晉三舉行過27次峰會的是他 卻不能送最後一程

聯合報／ 編譯張佑生╱即時報導
俄國總統普亭（右）2013年4月29日與來訪的日本首相安倍晉三（左）舉行聯合記者會。（美聯社）
俄國總統普亭（右）2013年4月29日與來訪的日本首相安倍晉三（左）舉行聯合記者會。（美聯社）

日本政府計畫9月間為本月8日遇刺身亡的前首相安倍晉三舉行國葬，並在上周向195個國家及地區政府通知國葬時間及地點。

偏偏俄國總統府日昨發布聲明，表示總統普亭沒有赴日計畫。日本政府立刻反擊，表示根本沒邀請普亭，而且俄國政府高官都是日本制裁對象，不得入境日本。

奇特的是，安倍遇刺後普亭曾致電給安倍家人表達哀悼，稱讚他生前為促進兩國關係貢獻良多。

事實上，安倍兩度擔任首相共計8年8個月，與他舉行過最多峰會的外國領袖就是普亭，兩人共會面27次！安倍會見普亭的主要目的是簽訂日俄和約，希望俄國能歸還「北方四島」，價格好商量；先歸還兩座也可以。

隨著安倍過世，日本政策往美國一面倒，普亭無法送安倍最後一程，日、俄和解的機會也愈來愈渺茫了。

普亭 日本 安倍晉三

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