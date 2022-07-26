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小馬可仕定施政目標 專家質疑空洞

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
對於菲律賓總統小馬可仕的首場國情咨文演說，國內批評聲不斷。（Photo on Bongbong Marcos FB）
對於菲律賓總統小馬可仕的首場國情咨文演說，國內批評聲不斷。（Photo on Bongbong Marcos FB）

沒說要如何達成每年GDP成長8%、貧窮率降低，菲律賓新總統小馬可仕的施政受外界質疑！小馬可仕25日在國會進行上任後第一場國情咨文演說，提到要延續前總統杜特蒂的擴增基建計畫，還要在任內每年GDP成長8%、貧窮率降至個位數。但學者接受《半島》訪問表示，他沒有說要如何緩解菲律賓嚴重通膨，「整場演講都是空話」。

目標多、解方少

根據《半島電視台》報導，小馬可仕25日在菲律賓眾議院發表上任後的第一場國情咨文演說，他表示，希望在他6年任內每年GDP成長8%，並在2028年將菲律賓的貧窮率降至個位數，還有改革該國的稅務系統，並擴張前總統杜特蒂的基礎建設計畫，更新更多菲律賓的舊鐵路。

ABS-CBN》提到，馬可仕說，雖然現在時局艱難，很多因素並非菲律賓政府與人民可以掌握，但會持續找出度過難關的方法。但經濟專欄作家、菲律賓媒體Rappler共同創辦人Punongbayan受訪時表示，小馬可仕說了很多目標，但缺少可以達成這些目標的細節，小馬可仕還說可以對數位經濟產業課更多稅，是否有評估過相關影響？

缺乏整體規劃

菲律賓6月的通膨率高達6.1%，是東南亞第2高，失業率6%則是東南亞最高，雖然小馬可仕的演說態度樂觀，但智庫IBON Foundation的資料顯示，菲律賓在新冠疫情間的經濟表現在東協10國中是第5差的，智庫執行長艾菲卡受訪時說，小馬可仕的演講缺乏解決問題的方案，只是用杜特蒂的政策來敷衍民眾。

艾菲卡直言，小馬可仕對於受疫情影響的菲律賓經濟，並沒有全面性的計畫因應，雖然說要蓋更多基礎設施，但菲律賓最需要的是社會福利的建設，小馬可仕也隻字未提。當地長者也表示，小馬可仕應該關心當地小型計程車等脆弱產業的員工，他們受通膨、疫情影響，「不能再加更多稅了。」

未能促進人權

菲律賓人民加強治理中心的公共政策專家塔松受訪時坦言，在這場演說中完全沒看到總統要打貪、促進人權的主張，在馬可仕演說的同時，眾議院門外有上千名抗議者要求他，平反他父親馬可仕過去20多年來的司法不公。

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小馬可仕 菲律賓

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