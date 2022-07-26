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教宗在加拿大致歉 原住民領袖正面回應

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
加拿大原住民領袖仍呼籲教廷應深入調查當年事件。(Photo by 梵蒂岡官網)
加拿大原住民領袖仍呼籲教廷應深入調查當年事件。(Photo by 梵蒂岡官網)

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】教會向原住民致上最深歉意！天主教教宗方濟各上週抵達加拿大訪問，他在接見當地原住民領袖時，公開為天主教教會在過去百年來設置學校期間，曾對於原住民學生傷害公開道歉，並承諾將繼續深入調查真相。對此，原住民領袖大多給予肯定，並呼籲應深入調查當初的過程。

兌現和解的承諾

據《南華早報》報導，今年85歲的方濟各這次前往加拿大展開一週的訪問，是為了兌現今年初在梵蒂岡接見原住民代表時做出的承諾，當時他也曾初步致歉。

在1881至1996年，超過15萬名原住民兒童被迫與家人分離，並被帶往寄宿學校，許多學生挨餓、被毆打甚至被性騷擾，事後也被加拿大真相與和解委員會認為此事是「文化上的種族滅絕。」去年在英屬哥倫比亞一處前寄宿學校又發現215位學生遺骸，讓此事又浮上檯面。

教會祈求上帝原諒

教宗週一在瓦西斯克里斯2所寄宿原址附近發表公開談話，他表示，「我心懷愧疚及明確的態度，針對基督徒對原住民犯下的惡事，謙卑地祈求原諒。面對這種應受譴責的惡事，教會跪在上帝面前，祈求祂寬恕孩子們的罪過。」方濟各也表示，希望對過去發生的事情進行調查，並幫助寄宿學校倖存者復原。

今年1月，加拿大政府同意支付400億加幣補償當初被迫與家人分離的第一民族兒童，加拿大天主教主教會議則募資460萬加幣將用於療傷、文化和語言振興。

各界接受不同

現年78歲的倖存者瓦理斯認為教宗的致歉來得太晚，他表示，「道歉太晚了，我覺得不會有什麼好結果。」

據《加拿大電視公司新聞網》報導，加拿大真相與和解委員會執行長史考特表示，「我知道這次的承認和懺悔對一些人來說有其意義，但另一些人則不然。」

加拿大原住民族梅蒂斯人聯合會會長大衛表示，「我相信很多人會認同這是教宗發自內心的道歉。」皮米卡馬克原住民區酋長曼尼雅斯指出，「道歉很有誠意，可以感受到他的內心情緒。」

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