國際組織入門磚 學者：APEC性價比高

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台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
外交部國際組織司參事黃峻昇26日表示，台灣因為政治因素無法派出外交部長層級以上的官員出席APEC，但仍提供我國其他官員與國際交流的機會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
外交部國際組織司參事黃峻昇26日表示，台灣因為政治因素無法派出外交部長層級以上的官員出席APEC，但仍提供我國其他官員與國際交流的機會。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】參加APEC可增加台灣能見度！外交部國際組織司參事黃峻昇26日表示，台灣因為政治因素無法派出外交部長層級以上的官員出席APEC，但APEC有各層會議，其他官員仍有與他國官員交流的機會。工商協進會秘書長朱曦說，台灣在國際組織談判時，因注重「籌碼」與「底線」，推展資通訊ICT產業是強項，如何保障農業這個痛點

共識決推議案

黃峻昇說，APEC以經濟貿易為核心，目標包括「促進經濟合作」、「經商便利化」與「經濟及技術合作」，最後想促成會員國投資貿易的自由化，雖然2020沒有達成完全自由化的目標，但已經有很大的進步，而且近期會內有數位創新、永續發展與婦女勞權等更加多元的議題。

他指出，相較WTO，APEC關注議題更加廣泛，APEC決議採用「共識決」，但因為任何決定沒有強制約束性，比較容易推動決議。黃峻昇表示，雖然沒有約束性，但許多國家會自願就協議發行活動，並將倡議或結果分享給其他國家參考，還是能促成一定的效果。朱曦補充說，「共識決不是全部都同意，而是沒有反對就好」。一旦小國進行反對，馬上就會受到大國的「關照」，但小國也能把握此協商談判的機會。

增進國際能見度

黃峻昇表示，APEC由高至低，分別有經濟領袖會議、雙部長聯會、專業部長聯會，資深官員會議等多層級會議。而台灣在加入APEC的時候，外交部長層級以上的官員參與會議受到限制，導致總統、副總統都去不了，最後只能派領袖代表出席。

他指出，APEC在推動決議的過程中，主要是從資深官員會議由下往上的過程，而台灣在這些層級較低的會議相當活躍，也能藉此與他國展開對話，增加國際能見度，只可惜在媒體上往往看不到這些層級的活躍。

黃峻昇指出加入APEC的5大優點說：一、「提高台灣主體性與能見度」；二、「技術官僚與國際技術交流的機會」；三、「即時掌握國際議題」；四、「培養官員未來參與國際組織的經驗值」；五：「與各家展開雙邊會議」，如台灣就曾薦舉自己加入紐西蘭推動的國際組織「原住民族經濟貿易合作協議」。

認清實力、劃好底線

朱曦指出，APEC是目前台灣參與「性價比最高」的國際組織，只要繳交會費，就能讓各部會的官員學習其他國家處理事情的方式，對台灣來說，是非常重要的機會。他強調，在相關經貿談判時應該思考幾個問題「務實地認清有多少實力與籌碼」、「可以犧牲的底線何在」。

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