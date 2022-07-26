拜登稱本週與習近平通話 共和黨多人挺佩洛西訪台

（德國之聲中文網）美國總統拜登在當地時間週一（7月25日）透過視訊參與與科技業執行長和勞工領袖的會議時表示，他預計本週將與中國總統習近平通話，但確切日期仍有待確認。當被記者問及期待已久的通話是否會在本週進行時，拜登說：「這是我的期望，但當安排好了，我會讓你知道的。」

法新社在報導中稱，在習近平與拜登準備通話之際，中國與美國正因台灣、烏克蘭與技術競爭而使雙邊關係持續緊繃。

同日，中國政府再次針對美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）可能出訪台灣的行程做出嚴厲的回應。中國外交部發言人趙立堅表示，中方近期已多次向美方表明堅決反對佩洛西眾議長訪台的嚴重關切和嚴正立場。他說，「我們正嚴陣以待。如果美方一意孤行，中方必將採取堅定有力措施，捍衛國家主權和領土完整，由此造成的一切嚴重後果應由美方負責。」

根據多家媒體先前的報導，美國軍方與美國聯邦政府的國安官員都表示不支持佩洛西在這個時間點出訪台灣，而佩洛西本人尚未公開證實是否會如媒體報導的出訪台灣。不過她上週也重申，展現對台灣的支持對美國來說很重要，但也否認美國國會支持台灣獨立。

多名共和黨議員支持佩洛西出訪台灣

支持佩洛西出訪台灣的包含共和黨參議員、至少兩名前特朗普政府官員和上一位出訪台灣的美國眾議院議長。他們敦促拜登在中國威脅要對佩洛西可能的出訪做出強力回應時，支持這次訪問。美聯社分析，當要求拜登支持佩洛西出訪台灣的聲浪越來越多時，這也增加了拜登可能被視為對中國不夠強硬的風險。

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在當地時間週日（7月24日）於推特上發文表示，由於他被中國禁止入境，但沒有被熱愛自由的台灣禁止入境，所以他願意跟佩洛西一起出訪台灣。他寫道：「到時見。」

共和黨內布拉斯加州參議員薩斯（Ben Sasse）25日向美聯社表示：「佩洛西應該去台灣，拜登總統應該向習近平充分表明，中國共產黨對此無能為力。他不該再軟弱無力和自暴自棄。這非常簡單。台灣是一個盟友，眾議院議長應該與那些面對中國威脅的台灣人會面。」

白宮25日拒絕直接評論佩洛西的可能出訪，也拒絕表態佩洛西的出訪行程是否得到拜登的支持。白宮新聞秘書讓-皮埃爾（Karine Jean-Pierre）表示：「美國政府例行向國會議員提供潛在旅行的信息和背景，包括地緣政治和安全考慮。國會議員將做出他們自己的決定。」

同日，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）也拒絕針對佩洛西可能出訪台灣一事作出評論。他說：「我只想重申我們的政策，那就是我們仍然致力於維護兩岸和平與穩定以及我們的『一個中國』政策。」

有不具名的美國政府官員稱告訴美聯社，美國政府特別擔心的是，即將發生的一系列國際會議，可能使中國對佩洛西的訪問作出比以往更強烈的反應。其中一件事是預計今年11月登場的20大，習近平打算透過該會議進一步鞏固他的權力。

此外，由於未來幾個月有多場重要國際會議會登場，美國官員認為這也可能促使中國做出比過去更強烈的反應，尤其當中國認為自己的關切被忽視或其總統被不尊重時。這些國際會議包括9月的聯合國年度大會、10月與11月在印度尼西亞舉行的20國集團峰會、在柬埔寨舉行的東亞峰會和在泰國舉行的亞太經濟合作論壇。

美國官員說，美國政府不認為中國會對佩洛西本人採取行動，或以其他方式干擾出訪。但他們也說，美國政府不排除中國可能在佩洛西出訪台灣時，升級在台灣領空或附近挑釁性的軍機行動，以及在台灣海峽進行海軍巡邏。這些官員還表示，美國政府不排除中國也可能在台灣周邊地區加強行動以顯示其實力，這可能在讓中國擴大在南海的軍事行動。

上一位出訪台灣的前共和黨美國眾議院議長金裡奇（Newt Gingrich）25日在推特上也表示支持佩洛西出訪台灣。他寫道：「五角大樓公開警告反對佩洛西議長去台灣，它們在想什麼？如果我們被中國共產黨嚇壞了，甚至不能保護一位美國眾議院議長，那麼北京方面為什麼要相信我們能幫助台灣生存。怯懦是危險的。」

美國前總統特朗普時期的國防部長埃斯珀（Mark Esper）25日也表示，他剛從台北回來，而更多的美國高級官員應該出訪台灣，以幫助制定美國在該地區的政策。他還強調，中國不應該對美國官員的旅行地點擁有否決權。

（法新社、美聯社）

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