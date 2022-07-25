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土耳其批希臘侵權 兩國再掀歷史紛爭

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
土耳其總統艾爾段的一席話，又勾起希臘與土耳其之間的歷史糾葛。（網路圖片）
土耳其總統艾爾段的一席話，又勾起希臘與土耳其之間的歷史糾葛。（網路圖片）

土耳其與希臘再度因為歷史恩怨槓上！土耳其總統艾爾段24日指控希臘在西色雷斯地區，侵害當地穆斯林土耳其人的權益，但希臘外交部隨即否認。從鄂圖曼土耳其帝國時期兩國就開始有種族與宗教紛爭，近年來則是在愛琴海因賽普勒斯、經濟海域等議題，不時有外交緊張的狀況。

關閉穆斯林學校

根據《美聯社》報導，艾爾段在洛桑條約99周年紀念日活動上，指控希臘政府對西色雷斯的穆斯林侵害教育權，將穆斯林學校關閉，土耳其外交部也發表聲明譴責，希臘這樣做並不符合「洛桑條約」精神。但希臘外交部回應表示，是因為該校招生員額不足，才會將學校關閉。

色雷斯島上有32%的人口是土耳其裔穆斯林人，其他則是由信奉東正教的希臘人、伊斯蘭教的波馬克人組成，因此不時也會有種族與宗教衝突出現。土耳其與希臘除了歷史紛爭以外，包括賽普勒斯、移民、經濟海域能源探勘與島嶼領土等問題都有發生糾紛，但兩國同時也是北約盟國，顯現兩國複雜的關係。

洛桑條約埋衝突

維基百科》指出，洛桑條約是1923年7月24日，土耳其與協約國在瑞士洛桑簽訂的條約。在土耳其軍隊擊退希臘軍隊的攻擊後，新的土耳其政府拒絕接受之前簽訂的塞夫爾條約。隨後土耳其政府便與英國、法國、義大利、日本、希臘、羅馬尼亞、南斯拉夫（一戰協約國）等國簽訂洛桑條約。

此條約基本確立了目前土耳其大致的疆域，土耳其雖然放棄了其在阿拉伯地區的領土和賽普勒斯，但保留了東色雷斯地區，同時取消了亞美尼亞的獨立和庫德族的自治。

此條約雖然要求希、土兩國境內的少數族群必須遷出，如在土耳其境內的希臘東正教徒，或是在希臘境內的土耳其穆斯林，但還是有少數人留居原地，也埋下日後衝突的根源。

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