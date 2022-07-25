義大利移民暴增 選後政府恐反對收容

義大利難民危機碰上選舉，顯得更難解決！據外媒報導，義大利在24日單日就收容入境的近1200名移民。但因義大利總理德拉吉才因為預算案未通過而請辭，將於9月舉行大選，極右派、反移民的義大利兄弟黨在民調上領先，外界擔心移民恐無法獲得收容。

移民數創新高

根據《英國廣播公司》報導，義大利卡拉布里亞港1天內就有674位移民被海巡隊營救；在蘭佩杜薩島則有15艘船上載有522位移民被發現，不過蘭佩杜薩島原本的移民收容所空間只有350人，目前也已經擠進1184人，移民收容已不堪負荷。義大利一天內擠進近1200名移民也創近日新高。

這些移民多來自阿富汗、巴基斯坦、蘇丹、衣索比亞與索馬利亞等國，他們從利比亞或突尼西亞偷渡地中海，希望從義大利或希臘進入歐洲，但地中海海況也非常危險，根據聯合國難民署估計，今年已經有至少3231名移民淹死在地中海。

選舉不利移民收容

《德國之聲》指出，受到俄烏戰爭影響，上述國家都出現糧食短缺危機，尤其中東與北非國家受創甚深，估計今年逃往歐洲的移民數量恐超過15萬人，目前已經比2021年多25%，達到34013人。搜救組織指出，很多移民身上並沒有穿上救生衣，安全令人擔憂。

不過這些移民在義大利未來的處境恐更加艱難，由於總理德拉吉因社福預算法案未獲國會聯合內閣政黨「五星運動」支持而辭職，義大利將於9月舉行大選，但目前民調顯示右翼的「義大利兄弟黨」領先，恐在國會建立反移民的右翼執政聯盟，也讓這些移民恐更不被重視。

【更多精采內容，詳見 】