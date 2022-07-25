農、牧民因乾旱互槓 非洲種族衝突升溫

氣候變遷導致種族衝突？西非西北部近期面臨乾旱，迫使牧民必須耗費多時尋找合適的放牧地，農地的開發也是讓牧民拋棄傳統游牧地帶的主因之一。然而自非洲牧民的遊牧範圍擴大，和農民爭地的情況屢見不鮮，導致不同種族的農、牧民發生衝突，造成傷亡。

牧民長途跋涉

根據《路透社》報導，西非賽內加爾雨季大雨後的長期乾旱越來越長，讓該國西北部的環境更加險惡，這樣的情況也迫使牧民比以往更難以在一處久待，必須繼續南下尋找草地，牧民也難以餵食乳牛。

該國的年輕牧民表示，能繼承家族傳統行業很自豪，但乾旱讓他們必須旅行更久。18歲的年青牧民Sow表示，「我們家附近沒有水也沒有草，為了尋找綠地，我們已經旅行了一個多月』，認為政府應該能從環境保護的項目開始協助他們。

牧民Ndong說，自父親一代以來，牧民家附近能夠放牧的草地越來越少，他們必須前往南方，拋下傳統的游牧地帶。他說，「樹木被砍伐成田地，沒有多少遼闊的草地能夠自由使用了。」如同Sow所說，「我們並不知道自己最後會落腳在何處。」

農、牧民種族衝突

根據《國際危機組織ICG》報導，非洲環境關聯緊密，特別容易受到氣候變遷影響，數百萬人歷經破紀錄的高溫、極端的降雨與海平面上升的威脅。因為上述威脅，再加上農牧民往往屬於不同族群，加劇了農、牧民間的資源競爭與種族衝突，更增加依賴農業的非洲國家的經濟不確定性。

因為氣候變遷，當牧民為了尋找水源與放牧地走得更遠時，卻也不得不和農民共用土地資源，產生糾紛，進而演變成農、牧民的暴力衝突，甚至比地區叛亂造成的死亡數多，更激化非洲地區的種族衝突。非洲政府正擬定設置、養護牧場，預計到2028將會大規模實施，以避免氣候變遷所導致的衝突擴大。

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