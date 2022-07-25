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數十年來首次！緬甸處決知名民運人士、前議員等4人

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
緬甸國營媒體「緬甸環球新光報」25日報導，軍政府處決了4名民主運動倡議人士，包括53歲的知名民主運動人士覺敏友（圖左）、41歲的前國會議員及哈藝術家漂扎亞導（圖右）。美聯社
緬甸國營媒體「緬甸環球新光報」25日報導，軍政府處決了4名民主運動倡議人士，包括53歲的知名民主運動人士覺敏友（圖左）、41歲的前國會議員及哈藝術家漂扎亞導（圖右）。美聯社

緬甸國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）25日報導，軍政府處決了4名民主運動倡議人士。

跟據報導，此次處決的名單包括53歲的知名民主運動人士覺敏友（Kyaw Min Yu）、41歲的前國會議員及哈藝術家漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw），最後2名遭到處決的人分別為Hla Myo Aung和Aung Thura Zaw，官方並未給出處決的具體日期。

上述人士的處決標誌著該國數十年來首次「司法處決」，引發人權組織擔憂接下來還會有更多人被處決。根據「人權觀察」（Human Rights Watch），自2021年2月軍政府奪取政權以來，緬甸已有114人被判處死刑

軍政府發言人此前曾告訴美國CNN，軍方指控覺敏友和漂扎亞導「參與諸如爆炸襲擊、殺害平民等恐怖行為」，2人於今年1月被判處死刑，他們的上訴於上個月被駁回。

自軍政府奪取政權、推翻民選政府並扭轉近十年的民主改革以來，民事案件便一直在軍事法庭審理、同時訴訟程序不對公眾開放。

緬甸 死刑 人權

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