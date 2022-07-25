快訊

中職／認開箱新竹球場為業配 台南Josh致歉：我專業度不足

台中潭子槍擊命案 警方在太平山區找到凶嫌棄置BMW車

高雄捷運沒冷氣...北部人狠酸「先習慣停電」 官方出面回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菲律賓大學畢業典禮驚爆槍擊 共計3人死亡包含前市長

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
菲律賓警方指出，馬尼拉雅典耀大學24日舉行畢業典禮中途驚傳槍擊事件、共計造成3死，其中包括一名前市長。歐新社
菲律賓警方指出，馬尼拉雅典耀大學24日舉行畢業典禮中途驚傳槍擊事件、共計造成3死，其中包括一名前市長。歐新社

菲律賓警方指出，馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）24日舉行畢業典禮中途驚傳槍擊事件、共計造成3死，其中包括一名前市長。

CNN報導，奎松市（Quezon City）警長麥迪納（Remus Medina）表示，槍擊事件的目的似乎是為了暗殺拉米坦市（Lamitan City）前市長弗里蓋（Rose Furigay），他當天是前來參加自己女兒的法學院畢業典禮。

警方透露另外2名死者分別是一名校園保安人員和一名身份不明男性。麥迪納表示凶嫌在與校園保安人員的槍戰中受傷、隨後駕車逃逸最終被捕，目前已被拘留並接受審訊，麥迪納指出「他看起來像一個堅定的刺客」，並從其身上搜出2把手槍。據悉，凶嫌在畢業典禮上沒有親屬，同時也是拉米坦市的本地人。

菲律賓並不常發生槍擊事件，持有槍枝者必須獲得特殊許可才能在公共場合攜帶。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在聲明中指出「我們承諾執法機構將徹底、迅速地調查這起殺戮事件，並將所有相關人員繩之以法」。

槍擊 菲律賓 畢業典禮

延伸閱讀

菲律賓總統小馬可仕上台 菲中鐵路計畫重啟貸款談判

菲總統小馬可仕會見王毅 正襟危坐有如聽話的小學生

美中競爭站哪邊？菲律賓總統：兩頭大象打架 我們是小草

菲總統小馬可仕：南海爭端不是菲中關係的全部

相關新聞

菲律賓大學畢業典禮驚爆槍擊 共計3人死亡包含前市長

菲律賓警方指出，馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）24日舉行畢業典禮中途驚傳槍擊...

全球最長核潛艦 俄軍入手

全球最大造船廠北德文斯克八日將全球最長核潛艦「別爾哥羅德號」交付俄國海軍，製造商聲稱該艦是研究用途，但ＣＮＮ分析，該潛艦...

軍政府處決4民運人士 緬甸逾40年首次

東南亞國家緬甸國營媒體今天報導，該國軍事當局已經處決了4名被控協助進行「恐怖行動」的民主活動人士，這是緬甸數十年來首次處...

熱浪變猛又變多 歐洲的「烤」驗 不只因為暖化

歐洲近日遭熱浪侵襲，多國氣溫飆破攝氏40度創史上新高，英國發布有史以來第一個極端高溫紅色警報。專家指出，歐洲正成為熱浪熱點，熱浪侵襲頻率與強度均在升高，大氣與海洋環流變化是暖化以外的另一個主因。

關閉30所孔子學院！蘇納克：若成首相將遏止中國影響力

英國前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進...

促成俄烏穀物出口協議 土總統厄多安為何仍是美國眼中豬隊友？

俄國及烏克蘭22日簽訂了穀物出口協議，2000多萬噸卡在烏國黑海港口的穀物恢復出口，土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）扮演了一回德高望重政治家角色，還自稱此舉「嘉惠全人類」。但私底下，美國拜登政府官員把厄多安當成頭痛人物，卻又擺脫不了他。厄多安究竟有什麼能耐，讓美國如此無可奈何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。