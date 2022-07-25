菲律賓大學畢業典禮驚爆槍擊 共計3人死亡包含前市長

菲律賓警方指出，馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）24日舉行畢業典禮中途驚傳槍擊事件、共計造成3死，其中包括一名前市長。

CNN報導，奎松市（Quezon City）警長麥迪納（Remus Medina）表示，槍擊事件的目的似乎是為了暗殺拉米坦市（Lamitan City）前市長弗里蓋（Rose Furigay），他當天是前來參加自己女兒的法學院畢業典禮。

警方透露另外2名死者分別是一名校園保安人員和一名身份不明男性。麥迪納表示凶嫌在與校園保安人員的槍戰中受傷、隨後駕車逃逸最終被捕，目前已被拘留並接受審訊，麥迪納指出「他看起來像一個堅定的刺客」，並從其身上搜出2把手槍。據悉，凶嫌在畢業典禮上沒有親屬，同時也是拉米坦市的本地人。

菲律賓並不常發生槍擊事件，持有槍枝者必須獲得特殊許可才能在公共場合攜帶。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在聲明中指出「我們承諾執法機構將徹底、迅速地調查這起殺戮事件，並將所有相關人員繩之以法」。