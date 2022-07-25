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關閉30所孔子學院！蘇納克：若成首相將遏止中國影響力

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。美聯社
英國前財政大臣蘇納克爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。美聯社

英國前財政大蘇納克（Rishi Sunak）爭取成為新任黨魁與首相，他25日更表示將計劃通過關閉在英國所有30所「促進中國語言和文化教學的孔子學院」來遏制中國的軟實力。

衛報報導，蘇納克表示指責外交大臣和西方領導人「對中國的邪惡活動和野心視而不見」，並與競爭對手特拉斯（Liz Truss）展開較量，還呼籲建立一個「新的北約聯盟」進行反擊，然而這立即引起特拉斯支持者的指責，批評蘇納克在擔任財政大臣的2年裡層「大力推動與中國達成經濟協議」。

蘇納克還批評中國政府「讓發展中國家背上無法償還的債務，並以此來沒收他們的資產或以外交知名的槍枝指著他們的腦袋」，此外，蘇納克還將減少中國影響力的進一步舉措包括命令英國大學披露任何價值超過5萬英鎊的外國資助合作夥伴關係，並審查所有可能「在不知不覺中」幫助該國試圖主導未來技術或可能具有軍事目的的活動。

蘇納克的干預有可能進一步加劇英國與中國的關係緊張，中國報紙環球時報（Global Times）在7月14日的一篇報導中表示「盡管北京方面並不期望在英國新領導人的領導下使雙邊關係發生翻天覆地的變化，但仍希望雙方能夠改善關係」，還說蘇納克對發展與中國的平衡關係持「務實態度」。

蘇納克 英國 政大

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