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俄首艘核魚雷潛艦服役 美媒：將重返冷戰海底對抗時代

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
別爾哥羅德號從奧斯卡II級飛彈核潛艦改造而來，圖為屬於同級的「托木斯克號」（Tomsk）核潛艦。圖取自維基百科
別爾哥羅德號從奧斯卡II級飛彈核潛艦改造而來，圖為屬於同級的「托木斯克號」（Tomsk）核潛艦。圖取自維基百科

全球最大造船廠北德文斯克8日將全球最長核潛艦「別爾哥羅德號」交付俄國海軍，製造商聲稱該艦是研究用途，但CNN分析，該潛艦具備從事間諜活動與搭載核彈頭匿蹤魚雷的強大能力，俄國海軍獲得這些新能力後，冷戰時美蘇潛艦在海底相互追蹤與獵殺的緊張對抗局面，恐將在未來十年重現。

專家說，別爾哥羅德號是從俄國奧斯卡II級飛彈核潛艦改裝，艦體加長是為了能容納世上第一種能攜帶核彈頭的匿蹤魚雷與情報收集設備。該潛艦全長逾184公尺，比美國俄亥俄級彈道飛彈潛艦的171公尺還長。別爾哥羅德號在2019年下水，原定2020年測試後交船，但最終因疫情延後。

俄國塔斯社報導，別爾哥羅德號將攜帶研發中的核彈頭魚雷「波賽頓」，這種魚雷配備小型核反應爐為動力，可從數百英里外發射，以沿海床潛行方式躲過海岸防禦系統。

美國潛艦專家邵頓3月曾表示，這款核彈頭巨型魚雷在世界歷史上獨一無二，將重塑俄國與西方的海軍規劃，帶來新需求及新的反制武器。

美俄官員都說，波賽頓可攜帶數百萬噸級的核彈頭，一旦引爆，造成的核汙染會讓敵方沿海大片地區數十年無法居住。

美國國會研究處4月指出，波賽頓是俄國遭核攻擊後反擊敵人的報復性武器。別爾哥羅德號最多可攜帶8枚波賽頓，但部分專家稱6枚較可能。該處還表示，別爾哥羅德號可能是俄國四艘可攜帶波賽頓魚雷核潛艦的第一艘。

紹頓前年曾表示，接下來三艘可搭載波賽頓魚雷的核潛艦，加上可能在今年推出的哈巴羅夫斯克級核潛艦，「很可能是2020年代的決定性潛艦，因其代表著難以對付的新對手」。

紹頓談及哈巴羅夫斯克級核潛艦時還說，美英潛艦在水下追蹤俄國的貓抓老鼠遊戲恐將重現，「一場在北極、北大西洋和北太平洋的新冷戰」可能即將到來。

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