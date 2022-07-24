鞏固首相選舉領先優勢！英外相：將送更多移民到盧安達

英國外相特拉斯（Liz Truss）24日誓言若當選英國首相，將在移民問題上採取強硬立場，包括將由歐洲坐船橫渡英吉利海峽抵英的非法移民送往盧安達安置的計畫擴大。

特拉斯利用接受每日郵報採訪的機會，試圖鞏固在保守黨黨魁之爭，領先英國前財相蘇納克的優勢。蘇納克23日否認曾在任職內閣期間試圖阻止這項爭議計畫，並提出自己解決移民問題的10點計畫。

特拉斯並承諾增加兩成的邊境工作人員數量，並與更多國家達成類似盧安達的移民計畫。「盧安達政策是正確的政策。我決心徹底落實，並探索我們可一同建立類似夥伴關係的其他國家。我還決心確保我們在邊境擁有足夠兵力。我將增加邊防部隊，以確保我們在邊境直接獲得適當的保護。」