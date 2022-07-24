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北韓11歲萌妹網紅一口流利英語爆紅 顯赫家世遭起底

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
北韓近期出現一名爆紅的11歲YouTuber松雅，她能說一口流利英國腔英語，稱自己最喜歡的小說是作家J.K.羅琳的作品「哈利波特」，與北韓往常給人封閉的印象完全不同。圖／擷取自YouTube
北韓近期出現一名爆紅的11歲YouTuber松雅，她能說一口流利英國腔英語，稱自己最喜歡的小說是作家J.K.羅琳的作品「哈利波特」，與北韓往常給人封閉的印象完全不同。圖／擷取自YouTube

韓國時報報導，北韓近期出現一名爆紅的11歲YouTuber松雅（SongA，音譯），她能說一口流利英國腔英語，稱自己最喜歡的小說是作家J.K.羅琳的作品「哈利波特」，與北韓往常給人封閉的印象完全不同。她的顯赫家世也遭起底，松雅的外曾祖父是北韓知名抗日戰士李乙雪，是負責保衛金氏家族的精銳軍隊指揮官，而外祖父是北韓現在的副外長朴明國。

松雅的頻道截至24日下午共上傳了五支影片，有近7000人訂閱。她講述自己在北韓首都平壤的有趣生活，形容平壤是兒童的天堂，當地有許多兒童樂園、兒童醫院和有愛心的醫護人員，醫護人員在她和家人染疫時有到她家提供幫助。

松雅也分享她染疫後的隔離經歷，展示北韓有效抗疫。影片中有兩名身穿軍服的軍人拿藥拜訪，她也笑著說，「一切都和往常一樣在政府的掌控之下」。

松雅自稱是向母親學習英語。不過，曾擔任北韓駐英國公使的脫北者、南韓國民力量黨國會議員太永浩表示，他曾和松雅的父親共事。太永浩接受南韓新聞網站NK News採訪指出，松雅姓「林」（Im），父親是北韓駐英國大使館外交官林俊赫（Im Jun Hyok，音譯），兩人曾一起共事過，暗示松雅的英國腔英語源自於在英國住過。

北韓 平壤

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