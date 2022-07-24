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民怨難平！斯里蘭卡新總統困難重重

台灣醒報／ 記者洪瑩霏╱台北報導
威克瑞米辛赫引據公共安全條例，動員軍隊維護「公共秩序」，採取「武力鎮壓」，掃蕩示威民眾。（Photo from Flickr）
威克瑞米辛赫引據公共安全條例，動員軍隊維護「公共秩序」，採取「武力鎮壓」，掃蕩示威民眾。（Photo from Flickr）

斯里蘭卡新政府上任，只能背水一戰！根據美聯社23日報導，新任總統威克瑞米辛赫在國內動當不安、民怨四起與經濟蕭條之際，面臨巨大的挑戰。由於首都示威者不斷，斯國當局以武力掃蕩，引來外界不小的批評聲浪。此外，人民普遍認為威克瑞米辛赫屬於舊的政黨勢力，因而不信任新政府，威克瑞米辛赫的仕途可謂步履蹣跚。

武力掌權？

根據《美聯社》23日報導，斯里蘭卡人民的的怒火並沒有因為新總統的上任而被澆熄，示威者仍遍佈各地，現任總統威克瑞米正面臨國家內部政治、經濟復甦，與重建人民信心的挑戰，

為了解決國家動盪的現況與鞏固其政治地位，威克瑞米辛赫引公共安全條例，採取「武力鎮壓」，掃蕩示威民眾。22日凌晨，斯里蘭卡軍隊和警察強行驅離了示威者主要佔據的抗議地點，威克瑞米辛赫政府不僅以武力鎮壓民眾，連外媒記者也難逃該國政府的暴力清場。《BBC》於23日報導，自家攝影記者在新聞工作時，竟然遭到斯國軍方痛毆，手機拍攝的影像也被隨即刪除。

政權信任危機

威克瑞米辛赫21號在議會宣布高票當選新任總統後，試圖挽回民心，誓言會敦促其他立法者團結起來拯救國家。不過斯里蘭卡民眾認為威克瑞米辛赫仍屬舊勢力，政權轉換絲毫沒有改變現狀，國家前途黯淡。

除了高喊拯救國家的口號外，他在22日任命古納瓦德納宣誓就任斯里蘭卡總理，期盼力挽狂瀾，與他一同肩負復甦國家的任務，《美聯社》表示，他們兩個能否齊力重振政治影響力與挽回民心，將是一大課題。

美聯社表示認為，威克瑞米辛赫在每週的議會發表演講、誓言提高稅收、並承諾改革等行徑，顯然使他成為解決國家危機的公眾代表。儘管斯國政府因武力鎮壓引來諸多批評聲浪，許多人還是對威克瑞米辛赫政權抱持著樂觀的態度，相信他有能幫助斯國脫離困境。

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斯里蘭卡 警察

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