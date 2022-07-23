烏克蘭情報機構暗示 普亭「替身」飛伊朗會厄多安

英國每日郵報報導，烏克蘭軍事情報機構負責人指出，俄國總統普亭19日飛往伊朗德黑蘭與伊朗總統萊希，最高領袖哈米尼、土耳其總統厄多安舉行三邊峰會，可能是用「替身」出席。

儘管普亭飛抵德黑蘭下飛機時腳步有些笨拙，但烏克蘭消息人士指出，普亭當時移動異常迅速，且對周遭更有警覺。普亭在與歡迎隊伍致意時看起來異常興奮，他之後脫下夾克並進入一輛重型裝甲豪華轎車。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）少將接受烏國涵蓋規模第二大的電視頻道1+1現場直播訪問時，對這個景象感到懷疑。

烏克蘭媒體的報導指出，布達諾夫暗示，一個與普亭相似的人飛往伊朗德黑蘭，伊朗總統萊希、伊朗最高領袖哈米尼，及土國總統厄多安會面。布達諾夫說：「我只是暗示。看看普亭下飛機的那一刻，那真的是普亭本人嗎？」