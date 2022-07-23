談判近兩周 德國最大能源公司獲政府財政支持

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本周五（7月23日）在柏林表示，鑑於其對國民和企業的能源供應具舉足輕重地位，聯邦政府已和瀕臨破產的能源公司Uniper達成一攬子數十億歐元拯救方案。根據該方案，聯邦政府將參股該企業。根據相關計劃，也將向所有天然氣用戶攤派成本，這意味著漲價。

經近兩周談判，總部位於杜塞爾多夫的Uniper及其芬蘭母公司Fortum和蕭茲總理宣布，聯邦政府將收購這家陷入困境的能源公司的三分之一股份，為此，雙方同意德國政府在增資許可範圍內參股30%。

為此次新聞發布會，蕭茲特意中斷了夏季休假。

此前，Uniper向政府求助。由於俄羅斯銳減經由北溪1號波羅的海管線的供應，Uniper被迫在國際市場上高價購買天然氣以履行供應合同，給資金流動性帶來巨大壓力。

需歐委會批准

Uniper還表示，願向聯邦政府提供最高77億歐元的所謂強制性可轉換債券，以確保其在短期內的流動性，並在未來轉換為真正的股權。此外，國家所有的復興信貸銀行 （KfW）給予Uniper的信貸額度從20億歐元增至90億歐元。

蕭茲總理和Uniper在新聞會上透露，聯邦政府將以1.70歐元股值收購Uniper股份。蕭茲指出，股市上，Uniper目前每股價格是10歐元。這樣，收購後，將增資2.67億歐元。

蕭茲總理接著指出，從9月或10月開始，天然氣進口商可將更高採購價格轉給消費者，為此，將於2023年初出台重大住房補貼改革。

蕭茲稱，所商定的措施是對拯救 Uniper 作出的「實質性貢獻」，Uniper可「有把握地面向未來」。

作為國家資助，拯救措施尚需獲歐委會批准。在此之前，Uniper將召開特別股東大會，以獲股東對穩定措施的認可。

無人會被拋棄

蕭茲總理在新聞會上指出，他認為，俄羅斯是一個不可靠的供氣方，而且今後也不會比現在更可靠。他明確表示，德國不能再依賴俄羅斯，「我們寧可保險些」。他強調，德國已做出減少天然氣消費的措施。他表示，德國將做出一切努力渡過難關。

蕭茲總理表示，鑑於能源價格上漲，政府考慮進一步為國民補貼生活成本，例如，明年年初就出台住房補貼重大改革，有住房福利權的人數將增加，以及提供取暖補貼，其目的是，不使任何人落入無法擺脫的困境。他用英語說：「You'll never walk alone（你永遠不會獨行）」。

（德新社，法新社）

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