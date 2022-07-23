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槍殺安倍凶嫌將接受精神鑑定 結果決定是否被起訴

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
日本奈良地方法院同意奈良地方檢察廳要求，關押槍擊前首相安倍晉三凶嫌山上徹也直到今年11月29日，並對他進行精神鑑定。路透
日本奈良地方法院同意奈良地方檢察廳要求，關押槍擊前首相安倍晉三凶嫌山上徹也直到今年11月29日，並對他進行精神鑑定。路透

日本朝日電視台和日本經濟新聞報導，奈良地方法院同意奈良地方檢察廳要求，關押槍擊前首相安倍晉三凶嫌山上徹也直到今年11月29日，並對他進行精神鑑定。奈良地方檢察廳將根據精神鑑定結果，決定是否起訴山上徹也。

山上徹也8日槍擊安倍被捕時，被調查人員透露他供詞不一且重複無意義話語。

【中央社／東京23日綜合外電報導】

日本前首相安倍晉三8日在奈良市為參議員選舉助選時遭槍擊身亡。日本媒體今天報導，犯嫌山上徹也將接受精神狀況評估，直到11月29日，檢方將據此判斷他是否有刑事責任能力。

安倍晉三7月8日在奈良市街頭發表助選演說時，41歲、沒有工作的山上徹也用自製槍枝開槍擊中安倍，隨後遭警方逮捕。

日本經濟新聞報導，奈良地方法院同意檢方的鑑定拘留要求，讓山上徹也接受精神狀況評估。

鑑定拘留是指將嫌疑人轉移到醫院，由精神科醫師或其他專家檢查嫌疑人是否患有精神疾病，並調查成長背景等。

路透社暫時聯繫不上奈良檢方，無法得知檢方說法。

日經提到，精神狀況評估將持續到11月29日，檢方將據此判斷他是否有刑事責任能力，是否因槍擊犯行起訴山上徹也。

日本 安倍晉三 槍擊

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