現代汽車子公司遭踢爆 在阿拉巴馬州工廠聘雇童工

南韓現代汽車（Hyundai）旗下子公司「SMART阿拉巴馬有限公司」遭路透踢爆，在位於美國阿拉巴馬州蒙哥馬利附近的金屬沖壓工廠涉嫌聘雇童工。不僅有同個家庭的3名未成年兄弟姊妹在那裡工作，前員工和現任員工裡至少也有8名未成年，最年輕的只有12歲。

根據報導，2月時一名14歲的瓜地馬拉移民少女失蹤，後來發現她在SMART廠區裡工作，而且她12歲和15歲的兄弟也同樣去那裡打工，三人都沒有上學。他們的父親隨後證實了該說法。SMART阿拉巴馬工廠主要為現代汽車製造零件。

根據10多名現任和前任員工說法，發現這三名小孩僅是過去幾年中一大批童工之一。他們透露，有未成年人為了要在工廠內長時間輪班，最終放棄學業，但必須承擔一定的危險性，包括截肢風險。據了解，SMART阿拉巴馬工廠曾多次違反安全規定而遭到當局開罰。

對此，現代汽車強調公司不會容忍任何非法僱傭行為，SMART也表示工廠遵守聯邦、州和地方法律，並否認任何故意聘雇不符合就業資格人士的指控。