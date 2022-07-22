歐盟要推節約用氣15%好過冬 但多國不願多犧牲

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
歐盟想要推動會員國下個月起直到過完冬天，節省15%的瓦斯用量。路透
歐盟想要推動會員國下個月起直到過完冬天，節省15%的瓦斯用量。路透

歐盟為了避免今年過冬時沒有天然氣可用，現在就需要提前部署，推動會員國節約用氣。不過各會員國首都為此爭吵不休，下周召開能源部長會議審核此案時，恐怕過不了關。

歐盟執委會本周三（20日）提議的「省下天然氣，安全過冬」方案，要求會員國下個月起到明年3月，要減少15%的瓦斯使用量。比較基準是，過去五年同期的平均用量。提案一出，西班牙和葡萄牙馬上直接反對，另外多個國家也提出嚴正關切。

葡萄牙能源大臣Joao Galamba說：「我們沒有被事先徵詢意見。所以不接受這種不成比例的犧牲。」西班牙能源部長Teresa Ribera顯然在揶揄德國的一半以上天然氣消耗靠俄羅斯供應，她說：「我們西班牙人不像某些國家，以能源使用而言，西班牙人沒有以超過自己所能負荷的方式在過活。」

德國能源部長Robert Habeck周四（21日）反駁，「大原則就是我們大家都必須節省用氣，不直接受到俄羅斯斷供影響的國家也要，如此方能幫助其他國家。否則，何來的歐洲團結？」

匈牙利上周宣布國家進入能源緊急狀態，限制能源出口到歐盟其他會員國。與布達佩斯執政當局親近的一所智庫，周四批評歐盟執委會的「省氣」提案違反會員國的基本權利。同一天，匈牙利外交部長Peter Szijjarto與俄羅斯外長拉夫羅夫在莫斯科會晤，要求供應更多天然氣。

法國只有很少部分的天然氣由俄羅斯供應。巴黎當局雖然沒有對節約用氣案公開表示反對，但能源部長Agnes Pannier-Runacher周三表示，「在對每一個人設下無差別的相同固定目標之前，必須預先考量並協調大家的行動。」

歐盟

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