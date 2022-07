新書爆料！卡蜜拉曾笑稱哈利孩子留紅髮爆炸頭會很有趣

英國作家鮑爾(Tom Bower)的新書21日上市,指查理王儲的夫人卡蜜拉據稱開玩笑地告訴哈利,他未出生的混血兒要是留了「紅髮爆炸頭」(Ginger Afro hair)會很有趣。但王室消息人士告訴每日郵報,稱「這個說法是胡說八道」。

以調查新聞和未經授權傳記聞名的鮑爾在《復仇:梅根、哈利與溫莎家人之間的戰爭》(Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors)寫道,哈利與梅根懷疑卡蜜拉「曾發表關於(當時未出生)亞契的種族歧視看法,助長了他們對整個王室的可怕譴責」。

鮑爾聲稱,就在哈利梅根交往公諸於世後的某個時候,卡蜜拉據稱發表了關於兩人未來小孩頭髮會看起來像什麼樣子的「種族歧視」意見。根據紐約郵報娛樂版《Page Six》取得的書摘,「就在那幾周期間,哈利在克拉倫斯宮會晤查理與卡蜜拉。在哈利的版本中,這段談話時而嚴肅、時而玩笑,並且觸及了3個主題」。

據稱,哈利首先被告知梅根應該繼續她的演藝事業,其次是不能自動預期倫敦警察廳(Scotland Yard)為她女朋友的24小時保護付帳,「第三,根據哈利的說法,有人猜測他未來孩子會『看起來像』(look like)什麼樣?在一個版本中,卡蜜拉談到,『如果你的孩子留了紅髮爆炸頭不是很有趣嗎?」

哈利據稱當時對卡蜜拉的意見「大笑」,但按照鮑爾的說法,「後來,梅根對那次對話的反應,將哈利的歡樂轉變成憤怒」,而梅根據稱覺得這番談話是「種族歧視」。

哈利與梅根在2021年3月播出的歐普拉重磅專訪中爆料,稱一位王室成員跟哈利談到「你的嬰孩膚色有多黑」,但沒有透露該人身分,並稱「我覺得這會對他們造成很大的傷害」,歐普拉事後則澄清「不是女王也不是菲利普親王」。