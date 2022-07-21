美元兌多數G10貨幣升值 義大利政局拖累歐元走貶
美元兌多數主要已開發國家貨幣周三（20日）走升， 美元兌歐元升值但漲幅受限，因為在周四歐洲央行的關鍵政策決定公布之前，交易員不願推動大行情。
美元指數上揚0.34%，報107.04美元，離上周觸及的20年高點109.29不遠。
歐元兌美元貶值0.46%，報1.0180美元；美元兌日圓升值0.01%，報138.21日圓。市場預期日銀（日本央行）在周四的會議上將堅持其鴿派立場。
歐元走貶，但大致守住最近幾個交易日的漲幅，因投資人預期歐洲央行在周四的會議上升息。另一方面，義大利總理德拉基周三在參議院贏得信任投票，但三個主要聯盟政黨拒絕參加投票，實際上打擊了他的政府，德拉基仍可能辭職，使該國陷入長達數月的政治動盪，因此歐元的拋售壓力並未得到緩解。
英鎊兌美元貶值0.3%，報1.1961美元，因數據顯示英國通膨率攀升至40年來的最高水準。
加元兌美元貶值約0.2%，此前數據顯示，加拿大6月通膨率再次提高，不過漲幅未達到預期。
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