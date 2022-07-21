快訊

【早晨財經速解讀】美參院晶片法案程序過關 費半本波漲幅20%進入牛市！是反彈還是反轉？

北捷板南線一列車煞車異常班距調整 上班族哀號

「類熱浪」籠罩台灣長達6天 吳德榮：今起慎防熱傷害

美元兌多數G10貨幣升值 義大利政局拖累歐元走貶

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
路透

美元兌多數主要已開發國家貨幣周三（20日）走升， 美元兌歐元升值但漲幅受限，因為在周四歐洲央行的關鍵政策決定公布之前，交易員不願推動大行情。

美元指數上揚0.34%，報107.04美元，離上周觸及的20年高點109.29不遠。

歐元兌美元貶值0.46%，報1.0180美元；美元兌日圓升值0.01%，報138.21日圓。市場預期日銀（日本央行）在周四的會議上將堅持其鴿派立場。

歐元走貶，但大致守住最近幾個交易日的漲幅，因投資人預期歐洲央行在周四的會議上升息。另一方面，義大利總理德拉基周三在參議院贏得信任投票，但三個主要聯盟政黨拒絕參加投票，實際上打擊了他的政府，德拉基仍可能辭職，使該國陷入長達數月的政治動盪，因此歐元的拋售壓力並未得到緩解。

英鎊兌美元貶值0.3%，報1.1961美元，因數據顯示英國通膨率攀升至40年來的最高水準。

加元兌美元貶值約0.2%，此前數據顯示，加拿大6月通膨率再次提高，不過漲幅未達到預期。

通膨 投票 日本央行

延伸閱讀

義大利總理贏得信任投票 但遭聯合內閣中3黨杯葛

德拉基有意留任義總理

英國6月通膨率衝上9.4% 創40年來新高

義大利總理德拉吉願續任 參院表決結果稍後揭曉

相關新聞

美元兌多數G10貨幣升值 義大利政局拖累歐元走貶

美元兌多數主要已開發國家貨幣周三（20日）走升， 美元兌歐元升值但漲幅受限，因為在周四歐洲央行的關鍵政策決定公布之前，交...

強生國會告別應詢不改辛辣 「後會有期」留伏筆

英國看守首相強生今天在國會出席他的最後一場「首相答問」，舌戰群儒不改辛辣本色，結尾更引用電影「魔鬼終結者2：審判日」的經...

呼籲北京避戰 美陸軍太平洋司令：挑釁行動無濟於事

針對中國大陸對台海以及太平洋地區的野心，美國陸軍太平洋地區司令弗林（Charles Flynn）20日在美國智庫「阿斯本...

德拉基有意留任義總理

義大利總理德拉基20日表示，他的執政聯盟可以重組，似乎有意留任總理，堅決辭職的態度顯然已有所轉圜，不過前提是國會通過信任...

美人口販運評比 台再列第一級

美國國務院十九日公布人口販運評比報告，台灣在疫情期間持續打擊人口販運，因此再度被列入評比最高的第一級，但報告也關切台灣遠...

蘇納克、特拉斯 決戰英保守黨魁

英國保守黨黨魁之爭廿日進行最後一輪黨籍議員投票，結果由前財政大臣蘇納克及外交大臣特拉斯出線，各得一百卅七票和一百一十三票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。