快訊

丟丟妹反擊磷酸鹽超標 5萬人前發誓「絕無違法」

直球對決淨值危機 潤泰新、潤泰全今晚10點重訊說明

全台十大富人區房市曝！「這一區」坐穩寶座 信義區僅排第九

暫定名單曝光 9月聯大全體會議將有近160國領導人到場

德國之聲／ 德國之聲
根據一份暫定名單，104位國家元首預定在大會上發言，其中包括美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基、約旦國王阿卜杜拉二世，以及伊朗、法國、巴西、哥倫比亞、韓國、南非、埃及和委內瑞拉總統。圖／德國之聲中文網
根據一份暫定名單，104位國家元首預定在大會上發言，其中包括美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基、約旦國王阿卜杜拉二世，以及伊朗、法國、巴西、哥倫比亞、韓國、南非、埃及和委內瑞拉總統。圖／德國之聲中文網

根據一份暫定名單，104位國家元首預定在大會上發言，其中包括美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基、約旦國王阿卜杜拉二世，以及伊朗、法國、巴西、哥倫比亞、韓國、南非、埃及和委內瑞拉總統。

發言者名單上還有53位政府首腦，其中包括尚待確定的英國新首相、德國總理蕭茲，以及日本、以色列、伊拉克和巴基斯坦總理。中國將派出一名副總理與會，俄羅斯將派出一位部長——可能是近年來一直代表該國出席聯大全體大會的外長拉夫洛夫。

巴勒斯坦是聯合國非會員國，其總統阿巴斯亦將在大會上發言；有聯合國常任觀察員身份的梵蒂岡的政府首腦也列於名單。

2020年9月，冠狀病毒大流行瘟疫導致世界各國領導人在聯合國75年的歷史上首次未能親赴紐約出席年會。取而代之的是在會議大廳播放預錄的各國領導人講話，由各國一外交官介紹。

去年9月，聯合國決定採用混合形式：各國領導人可親自到場，也可在因受疫情限制無法旅行的情況下發表視訊演講，有72位領導人選擇這一方式。

聯大全體會議發言人庫比亞克（Paulina Kubiak）周二（7月19日）表示，今年不再允許播發預錄演講影片。

各國領導人親赴大會的壓力越來越大

儘管疫情仍在持續，但周一晚公布的臨時發言者名單顯示，聯合國193個成員中超過80%的國家領導人有意親自到會發言，並參加各種不作記錄的會議和談話，因為，大量國際交流及事務進行於此。

今年，與會各國領導人和部長面臨急待解決的一系列新問題：發生在烏克蘭的歐洲境內數十年來的第一次重大戰爭、導致千百萬人飢餓的全球糧食危機及對全球性飢荒的憂慮、高通貨膨脹、食品及能源成本暴增。世界多地創紀錄高溫，也昭示人類，必須採取更多措施應對氣候變暖問題。

要求各國領導人親赴大會的壓力越來越大。但總統、總理和君主們通常攜帶大型代表團出行，去年，因允許進入聯合國總部的人數有限，這一點構成大問題。在高級別活動周期間，聯合國大樓內通常有數千人，並有數百、數千個多以聯合國為框架的會外活動。目前尚無消息顯示，是否會對允許進入聯合國總部的人數設限，或對進入者提出何種防疫要求。

（美聯社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

聯合國

相關新聞

達賴喇嘛訪問拉達克 觸動中方敏感神經？

在周五（7月15日）抵達拉達克時，藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛受到了熱烈歡迎，成千上萬人在拉達克地區的列城（Leh）機場外的道路兩側歡迎他...

暫定名單曝光 9月聯大全體會議將有近160國領導人到場

根據一份暫定名單，104位國家元首預定在大會上發言，其中包括美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基、約旦國王阿卜杜拉二世，以及伊朗、法國、巴西、哥倫比亞、韓國、南非、埃及和委內瑞拉總統...

歐盟籲各國砍天然氣需求15% 對抗俄國藉供氣勒索

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天敦促歐盟各國，在今後數月將天然氣需求量減少15%，以確保...

日本女作家高瀨隼子獲芥川賞 窪美澄奪直木賞

日本第167屆芥川賞由34歲女作家高瀨隼子以作品「為了能吃到可口的飯」（暫譯）獲得；直木賞則由56歲女作家窪美澄以作品「...

義大利總理德拉吉願續任 參院表決結果稍後揭曉

義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天說，如果他獲得旗下聯合政府各政黨支持，他願續任總理。國會參議院對此表決的...

斯里蘭卡選出新總統 IMF總裁：盼盡快完成援助談判

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃20日說，IMF希望盡快完成對斯里蘭卡的援助談判，並稱「只要有一個我們可繼續談判的政府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。