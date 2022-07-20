暫定名單曝光 9月聯大全體會議將有近160國領導人到場

根據一份暫定名單，104位國家元首預定在大會上發言，其中包括美國總統拜登、烏克蘭總統澤倫斯基、約旦國王阿卜杜拉二世，以及伊朗、法國、巴西、哥倫比亞、韓國、南非、埃及和委內瑞拉總統。

發言者名單上還有53位政府首腦，其中包括尚待確定的英國新首相、德國總理蕭茲，以及日本、以色列、伊拉克和巴基斯坦總理。中國將派出一名副總理與會，俄羅斯將派出一位部長——可能是近年來一直代表該國出席聯大全體大會的外長拉夫洛夫。

巴勒斯坦是聯合國非會員國，其總統阿巴斯亦將在大會上發言；有聯合國常任觀察員身份的梵蒂岡的政府首腦也列於名單。

2020年9月，冠狀病毒大流行瘟疫導致世界各國領導人在聯合國75年的歷史上首次未能親赴紐約出席年會。取而代之的是在會議大廳播放預錄的各國領導人講話，由各國一外交官介紹。

去年9月，聯合國決定採用混合形式：各國領導人可親自到場，也可在因受疫情限制無法旅行的情況下發表視訊演講，有72位領導人選擇這一方式。

聯大全體會議發言人庫比亞克（Paulina Kubiak）周二（7月19日）表示，今年不再允許播發預錄演講影片。

各國領導人親赴大會的壓力越來越大

儘管疫情仍在持續，但周一晚公布的臨時發言者名單顯示，聯合國193個成員中超過80%的國家領導人有意親自到會發言，並參加各種不作記錄的會議和談話，因為，大量國際交流及事務進行於此。

今年，與會各國領導人和部長面臨急待解決的一系列新問題：發生在烏克蘭的歐洲境內數十年來的第一次重大戰爭、導致千百萬人飢餓的全球糧食危機及對全球性飢荒的憂慮、高通貨膨脹、食品及能源成本暴增。世界多地創紀錄高溫，也昭示人類，必須採取更多措施應對氣候變暖問題。

要求各國領導人親赴大會的壓力越來越大。但總統、總理和君主們通常攜帶大型代表團出行，去年，因允許進入聯合國總部的人數有限，這一點構成大問題。在高級別活動周期間，聯合國大樓內通常有數千人，並有數百、數千個多以聯合國為框架的會外活動。目前尚無消息顯示，是否會對允許進入聯合國總部的人數設限，或對進入者提出何種防疫要求。

（美聯社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】