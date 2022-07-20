達賴喇嘛訪問拉達克 觸動中方敏感神經？

在周五（7月15日）抵達拉達克時，藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛受到了熱烈歡迎，成千上萬人在拉達克地區的列城（Leh）機場外的道路兩側歡迎他。

「西藏和拉達克有著豐富的文化和宗教聯繫。拉達克人民，這包括佛教徒、穆斯林和基督教徒，都對達賴喇嘛尊者有著巨大的敬意」，拉達克地區的主要社會活動家、學生活動家帕爾喬（Jigmat Paljor）告訴德國之聲。

「佛教徒認為他是佛教的精神領袖，是慈悲的活佛。拉達克的民眾對於他的來訪感到欣喜若狂」，帕爾喬補充說。

這是自2020年新冠疫情以來，這位藏傳佛教精神領袖首次離開他在印度北部城市達蘭薩拉的居住地。這也是自印度政府2019年取消拉達克半自治地位、直接控制該地區以來，達賴喇嘛首次來到拉達克。

邊界爭端中緊張的中印關係

新德里政府2019年在喀什米爾地區成立「拉達克中央直轄區」遭到了巴基斯坦以及中國的猛烈抨擊。北京表示，印度此舉損害中國領土主權，不承認印度修憲的效力。

2020年，印度軍隊和中國軍隊在拉達克發生了致命衝突此後，雙方在有爭議的邊境地區一直處於軍事對峙狀態。這場數十年裡最嚴重的流血衝突導致了中印關係的惡化。目前，中印邊界談判已經進行了16輪，但仍沒有具體進展。

印度德裡尼赫魯大學的外交政策專家雅各布（Happymon Jacob）說，他不會給這次達賴喇嘛訪問賦予太多的政治意義。他表示，印度在西藏問題上並沒有大做文章，另外，在新冠疫情前，達賴喇嘛每年都會訪問拉達克。

儘管如此，雅各布補充說：「鑑於印中關系正處於困難時期，達賴喇嘛在這個地區（拉達克）所做的任何事情都將被印度人和中國人視為具有重大意義。」

中國解放軍1950年接管了西藏，北京稱之為「和平解放」。1959年，達賴喇嘛在一次起義後開始了流亡生涯，多年來一直居住在印度北部。

印度政府承認西藏是中國的自治區，但是印中在其漫長邊界的其他地方存在一些領土爭端。這條延伸至喜馬拉雅山脈地區的邊境限綿延3500公里。

讓中國不高興的評論？

在出發前往拉達克之際，達賴喇嘛在查謨說：「印度和中國是世界人口最多的國家和鄰國。兩國遲早要通過會談以及和平手段解決這個問題（實際控制線一帶的邊界爭端）。」

拉達克地區的社會活動家、學生活動家帕爾喬說，他贊成達賴喇嘛的表態，即中國和印度應立即解決他們的邊界爭端，因為在2020年發生衝突時，「我們經歷了類似戰爭的恐怖局面。我們所有人都希望和平」。

總部設在華盛頓的伍德羅．威爾遜國際學者中心的南亞問題專家庫格爾曼（Michael Kugelman）認為，北京方面對這次達賴喇嘛之行不會有積極的看法。

「鑑於北京對達賴喇嘛的看法，任何涉及他的事情都是政治性的。即便達賴喇嘛與印度官員有簡短的會面，中國政府也會反對，因此他前往拉達克——這個對中國來說很敏感的地區——一個月之久，此舉肯定不會被中方正面看待」，庫格爾曼說。

印度知名的國防專家索赫尼（Pravin Sawhney）也表示，達賴喇嘛在查謨的表態會讓中國不高興，原因有三。

此前的祝壽已經令中方不滿

雖然北京將達賴喇嘛視為「分裂分子」，但達賴喇嘛否認他尋求西藏獨立，表示只主張西藏實質性自治和保護該地區的藏傳佛教文化。北京不承認西藏流亡政府，2010年以來也沒有與達賴喇嘛的代表進行過任何對話。

當印度總理莫迪7月6日在推特上向達賴喇嘛87歲生日表示問候時，中國政府的反應可以看出印方與達賴喇嘛的互動觸動了中方的敏感神經。

「印方應該充分認清十四世達賴的反華分裂本質，恪守在涉藏問題上對中方的承諾，謹言慎行，停止利用涉藏問題干涉中國內政」，中國外交部發言人趙立堅在當時的例行記者會上說。

印度外交部則回應道：「我國政府的一貫政策是把他（達賴喇嘛）當作印度的客人，當作在印度擁有大量追隨者的、受人尊敬的宗教領袖。」

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